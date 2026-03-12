מועדון המושלמים: השחקנים שזכו ל-10 מ'לאקיפ'

העיתון הצרפתי ‘לאקיפ’ נחשב במשך שנים לאחד מכלי התקשורת המחמירים ביותר בכל הנוגע לדירוג הופעות של שחקני כדורגל. ציון 10 מתוך 10 בעיתון הצרפתי הוא דבר נדיר במיוחד, כזה שניתן רק להופעות יוצאות דופן באמת. לאורך השנים רק 20 שחקנים זכו לכבוד הזה, ביניהם כמה מהשמות הגדולים בתולדות המשחק.

אמש הצטרף לרשימה היוקרתית גם פדריקו ואלוורדה מריאל מדריד, לאחר הופעה יוצאת דופן מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות. הקשר האורוגוואי כבש שלושער כבר במחצית הראשונה בניצחון 0:3 והוביל את הבלאנקוס להופעה מרשימה במיוחד.

המשחק הזה הפך את ואלוורדה לשם הגדול האחרון שנכנס למועדון המצומצם של שחקנים שקיבלו את הציון המושלם. למרות שריאל מדריד מלאה בכוכבים גדולים, ההופעה הזו הדגישה עד כמה הקשר האורוגוואי חשוב למערכת של הבלאנקוס.

פדריקו ואלוורדה (IMAGO)

מסי, הולאנד ואמבפה ברשימה היוקרתית

בין השמות הגדולים ברשימה ניתן למצוא כמובן את ליאו מסי, שקיבל ציון מושלם פעמיים. הפעם הראשונה הייתה ב-2010, כאשר ברצלונה הביסה 1:4 את ארסנל בליגת האלופות ומסי כבש רביעייה בלתי נשכחת. שנתיים לאחר מכן הוא שוב קיבל 10 מ’לאקיפ’ לאחר שהבקיע חמישייה ב-1:7 על באייר לברקוזן.

גם ארלינג הולאנד נמצא ברשימה פעמיים. הראשונה הייתה בדרבי של מנצ'סטר ב-2022, כאשר מנצ'סטר סיטי הביסה 3:6 את מנצ'סטר יונייטד והחלוץ הנורבגי רשם שלושער ובישול. שנה לאחר מכן הוא שוב קיבל ציון מושלם כאשר כבש חמישייה בניצחון 0:7 על לייפציג בליגת האלופות.

הולאנד (IMAGO)

קיליאן אמבפה נכנס גם הוא לרשימה לאחר הופעה יוצאת דופן במדי נבחרת צרפת ב-2021, כאשר כבש רביעייה בניצחון 0:8 על קזחסטן במסגרת מוקדמות המונדיאל. זהו עד היום המשחק היחיד בקריירה שלו שבו קיבל את הציון המושלם מהעיתון הצרפתי. ניימאר הצטרף לרשימה ב-2018 כאשר פאריס סן ז’רמן הביסה 0:8 את דיז’ון, משחק שבו הברזילאי כבש ארבעה שערים והציג תצוגה התקפית יוצאת דופן.

הרשימה המלאה של ההופעות המושלמות

מלבד הכוכבים הגדולים הללו, הרשימה כוללת גם שחקנים רבים נוספים שהציגו הופעות בלתי נשכחות. בין הראשונים שקיבלו את הציון המושלם היו פרנק סוזה וברונו מרטיני מנבחרת צרפת הצעירה ב-1988. אחריהם הגיעו גם אולג סאלנקו, שהבקיע חמישייה במונדיאל 1994, לארס וינדפלד הדני, רוברט לבנדובסקי עם רביעייה מול ריאל מדריד במדי דורטמונד ב-2013, קרלוס אדוארדו מניס, ודושאן טאדיץ' לאחר ההצגה של אייאקס מול ריאל מדריד ב-2019.

לבנדובסקי מסמן ארבע (רויטרס)

שמות נוספים ברשימה הם לוקאס מורה מטוטנהאם, סרג’ גנאברי מבאיירן מינכן, השוער אלבן לאפון מנאנט, דומיניק ליבאקוביץ' מנבחרת קרואטיה, אדמולה לוקמן מאטאלנטה, דונובן לאון מאוסר, ז’ואאו נבש מפאריס סן ז’רמן ודזירה דואה, שגם הוא כיכב במדי פ.ס.ז’.

כך, רשימת ה-20 של ‘לאקיפ’ הפכה עם השנים לאחת הרשימות היוקרתיות ביותר בכדורגל העולמי, כזו שמאגדת רק הופעות נדירות באמת, כאשר פדריקו ואלוורדה הוא השם האחרון שהצליח להצטרף למועדון האקסקלוסיבי הזה.