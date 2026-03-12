"צ'לסי צריכה להסיר את סמל אלופת העולם"

צ'לסי עשתה צעד גדול בדרך הלא נכונה, אל מחוץ לליגת האלופות, לאחר שהובסה 5:2 על ידי פאריס סן ז’רמן במשחק הראשון של שמינית הגמר. מעבר לתוצאה, נדמה שהגישה של שחקני הבלוז היא זו שעוררה את זעם הפרשנים באנגליה, שם לא חסכו בביקורת נוקבת על המועדון מהבירה, שבמקום להתרכז בכדורגל, בחר להפגין “שחצנות חסרת כיסוי”.

ב’טלגרף’ התייחסו למשחק כביטוי ליהירות שהתפשטה במועדון וקראו לשינוי מיידי, אך לאו דווקא מקצועי: “השינוי הטוב והקל ביותר שצ’לסי יכולה לבצע יהיה להסיר את סמל המנצחים של גביע העולם למועדונים מהחולצות שלה”, נכתב בטור דעה חריף. עוד הוסיפו כי הסמל הפך לסימן של ניתוק מהמציאות: “אפילו אנצו פרננדס לא באמת יכול לחשוב שצ’לסי היא הקבוצה הטובה בעולם כרגע. היא אפילו לא הכי טובה בלונדון”.

עוד נכתב כי סגן הקפטן, פרננדס, היה הפנים של אותה התפרקות מנטלית. בכתבה תוארה החגיגה שלו לאחר שער השוויון הזמני כ”יהירות טהורה”, לאחר שהצביע על תג אלופת העולם מול הקהל בפריז. “חגיגת הטווס שלו התפוצצה לו בפרצוף”, נכתב, תוך ציון העובדה שב-16 הדקות האחרונות צ’לסי “איבדה את הראש באופן קולקטיבי, השליכה את השוער שלה מתחת לגלגלים ואפילו הטיחה מביא כדורים אל הדשא במהלך של חוסר שליטה”.

פדרו נטו ומביא הכדורים, רגע של איבוד עשתונות (IMAGO)

באנגליה המשיכו לבקר את התנהלות הארגנטינאי גם לאחר שריקת הסיום, כשתואר כיצד צרח על השוער פיליפ יורגנסן וסירב ללחוץ יד לשחקני היריבה: “ווינרים אמיתיים יודעים להפסיד. אנצו, כך נראה, לא יודע”.

“תרבות של איבוד עשתונות”

מעבר לשחקנים, הביקורת הופנתה גם כלפי ההנהלה ותרבות המועדון בסטמפורד ברידג’. ב’טלגרף’ נכתב כי הזכייה בגביע העולם למועדונים יצרה “יהירות שחורגת מעצם ההישג” וחלחלה לכל הדרגים. בטור הזכירו אירועים דומים נוספים מהמשחק כמו המקרה בו פדרו נטו דחף מביא כדורים, וטענו כי השחקנים נמצאים תחת הרושם המוטעה שהסמל שעל החזה הופך אותם לחסינים וזה מוביל ל”תרבות של איבוד עשתונות”.

אנצו פרננדס, תרבות של איבוד עשתונות (רויטרס)

השורה התחתונה הייתה ברורה: “העובדה שהטורניר ישוחק שוב רק ב-2029 מאפשרת לצ’לסי להמשיך להזכיר ליריבות שהיא זכתה בו, אבל לפי מה שקרה בפאריס, זה עושה יותר נזק מתועלת. עד שהשחקנים לא ירדו מהעץ, אין להם סיכוי להצליח”.