3 ימים לפני סביליה: ימאל לא התאמן עם ברצלונה

ברצלונה חזרה לאימונים היום (חמישי) לאחר יום מנוחה שהעניק האנזי פליק לשחקנים בעקבות משחק שמינית גמר ליגת האלופות בסט. ג'יימס פארק מול ניוקאסל. באימון שנערך תחת פליק במתחם קאמפ טיטו וילאנובה, הייתה היעדרות בולטת: לאמין ימאל.

הכוכב שגדל בלה מאסיה לא השתתף באימון עם שאר חבריו בשל תחושת חולשה כללית. בברצלונה מציינים כי למרות זאת קיימת אופטימיות שהוא יחזור להתאמן כרגיל כבר באימון שנקבע ליום שישי. לכן, השתתפותו במשחק ביום ראשון (16:15) מול סביליה רחוקה מלהיות בספק מוחלט.

חשיבות גדולה במערך של פליק

מספר 10 של ברצלונה כבש את השער היחיד במשחק מול המגפייז במפגש האירופי: הוא דייק מהנקודה הלבנה ממש לפני שריקת הסיום, לאחר שווילוק ביצע עבירה על דני אולמו בתוך הרחבה. בזכות השער הזה חזרה הקבוצה הקטלונית לברצלונה עם תחושה טובה יותר, כשהיא מחכה להשלים את העלייה לרבע הגמר ביום רביעי הקרוב (19:45) מול הקבוצה האנגלית בקאמפ נואו.

החשיבות של לאמין ימאל במערך של האנזי פליק הפכה עצומה. הוא השחקן השני בסגל ברצלונה עם מספר הדקות הגבוה ביותר העונה, 3,102 דקות, רק מעט פחות מאריק גארסיה עם 3,208 דקות. בנוסף, הוא גם השחקן שהשפיע הכי הרבה על שערי הקבוצה, עם 20 שערים, 14 בליגה, 4 בליגת האלופות ו-2 בגביע, לצד 15 בישולים, 10 בליגה, 3 בליגת האלופות ו-2 בגביע.