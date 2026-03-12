יום חמישי, 12.03.2026 שעה 15:51
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

3 ימים לפני סביליה: ימאל לא התאמן עם ברצלונה

בשל תחושת חולשה כללית, הכוכב הצעיר נעדר מאימון הקבוצה יחד עם שאר חבריו, אך קיימת אופטימיות שישוב להתאמן בשישי ולפיכך הוא כרגע לא בספק למשחק

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה חזרה לאימונים היום (חמישי) לאחר יום מנוחה שהעניק האנזי פליק לשחקנים בעקבות משחק שמינית גמר ליגת האלופות בסט. ג'יימס פארק מול ניוקאסל. באימון שנערך תחת פליק במתחם קאמפ טיטו וילאנובה, הייתה היעדרות בולטת: לאמין ימאל.

הכוכב שגדל בלה מאסיה לא השתתף באימון עם שאר חבריו בשל תחושת חולשה כללית. בברצלונה מציינים כי למרות זאת קיימת אופטימיות שהוא יחזור להתאמן כרגיל כבר באימון שנקבע ליום שישי. לכן, השתתפותו במשחק ביום ראשון (16:15) מול סביליה רחוקה מלהיות בספק מוחלט.

חשיבות גדולה במערך של פליק

מספר 10 של ברצלונה כבש את השער היחיד במשחק מול המגפייז במפגש האירופי: הוא דייק מהנקודה הלבנה ממש לפני שריקת הסיום, לאחר שווילוק ביצע עבירה על דני אולמו בתוך הרחבה. בזכות השער הזה חזרה הקבוצה הקטלונית לברצלונה עם תחושה טובה יותר, כשהיא מחכה להשלים את העלייה לרבע הגמר ביום רביעי הקרוב (19:45) מול הקבוצה האנגלית בקאמפ נואו.

החשיבות של לאמין ימאל במערך של האנזי פליק הפכה עצומה. הוא השחקן השני בסגל ברצלונה עם מספר הדקות הגבוה ביותר העונה, 3,102 דקות, רק מעט פחות מאריק גארסיה עם 3,208 דקות. בנוסף, הוא גם השחקן שהשפיע הכי הרבה על שערי הקבוצה, עם 20 שערים, 14 בליגה, 4 בליגת האלופות ו-2 בגביע, לצד 15 בישולים, 10 בליגה, 3 בליגת האלופות ו-2 בגביע.

