ועדת הליגה והגביע דנה בחזרת ליגות א'-ג'

אז מתי יחזרו למגרשים קבוצות א'-ג'? ועדת הליגה והגביע התכנסה היום (חמישי) לזום מיוחד נוכח עצירת הליגות החובבניות בארץ, נוכח מבצע 'שאגת הארי', מלחמת איראן 2. מספר הצעות עלו באוויר, כשהדיון התמקד באיך אפשר להחזיר את הקבוצות, בבטיחות, על מנת שעונת 2025/26 תמשיך ותגיע לסיומה.

מתי הליגות יחזרו לפעילות?

ככל שיתקדם הזמן, בהתאחדות לכדורגל יעקבו מקרוב אחר המצב, כאשר אם התנאים יאפשרו וההגבלות יוסרו מצד פיקוד העורף, עד לערב פסח, כולם יוכלו לחזור, כלומר כלל הליגות, א', ב' ו-ג'. בהתאחדות ייתנו לקבוצות בין 10 ל-12 ימי התארגנות וחזרה לאימונים והליגות יוכלו לחזור לסדרן אחרי חג הפסח והעונה כולה, כולל משחקי מבחן, תסתיים עד לתאריך 31/05/2026.

ומה קורה אם לא ניתן יהיה לחזור לשחק כדורגל, בעקבות המשך הלחימה מול איראן, החיזבאללה וכל גרורות הטרור? תתכנס בשנית ועדת הליגה והגביע ותדון בפעם השנייה בנושא בכדי להגיע להכרעה מספיק ספורטיבית (כולל, גם, סיום אפשרי של העונה) וראויה בעבור הקבוצות אשר לא יחזרו לשחק כדורגל, כדוגמת הליגה הרביעית והחמישית.