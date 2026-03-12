ניצחון ראשון לליאור ראובן, דמשקאן כבש צמד

עם סגל חסר מאד ועם זר אחד בלבד, החלוץ ויטאלי דמשקאן, מכבי בני ריינה גברה 2:4 על הפועל נוף הגליל כאשר בשלל השערים התחלקו אסיל כנאני, נבו שדו ודמשקאן (צמד).

ריינה הובילה 0:2 עד שנוף הגליל הצליחה להשוות ואז ריינה הכריעה את המשחק. זה היה ניצחון ראשון של המאמן ליאור ראובן, שמבחינתו יכול לשאוב עידוד בעיקר מהגישה והרצון, אבל מתוך ידיעה שיש עוד הרבה מה לשפר מבחינה טקטית.

מה עם יתר הזרים?

כל שאר ששת הזרים כרגע לא מראים סימנים של חזרה לישראל ובריינה יחכו ויראו מה מתפתח במהלך שבוע הבא. מדובר באנטוניו ספר, זה טורבו, מילאדין סטבאנוביץ’, עמנואל בנדה, וירגל פינסון וכריס תהי.