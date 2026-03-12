הפועל באר שבע צפויה לארח את קריית גת בטרנר

הפועל באר שבע תקיים מחר (שישי) משחק אימון ראשון מאז שהליגה נעצרה בעקבות המלחמה מול איראן. הקבוצה של רן קוז’וק תפגוש בעיר את מכבי קריית גת במבחן ראשון לקראת חזרת הכדורגל לפעילות.

ביממה האחרונה המשחק עמד בסימן שאלה, לאחר שפיקוד העורף לא אישר תחילה את קיומו. עם זאת, ההערכה היא כי האישור יינתן בתנאי שהמפגש ייערך באצטדיון טרנר ובהגבלת קהל של כ-50 צופים בלבד, בהתאם להנחיות השעה של פיקוד העורף.

מכבי קריית גת, שמוליכה את ליגה א’ דרום, נחשבת למועמדת הבכירה להעפיל לליגה הלאומית. בבאר שבע כרגע נמצא רק זר אחד – החלוץ ג’בון איסט, שחזר לישראל בימים האחרונים. מועד חזרתם של הזרים נמצא בסימן שאלה, כאשר חלקם מעוניינים לשוב ארצה רק כשהאיום יחלוף לגמרי.