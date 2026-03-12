סתיו נחמני הודיע לשרון מימר: נמסר לי צ'ק עבורך

אחרי שהתביעה של שרון מימר בסך 920 אלף שקלים הוגשה אתמול בבית הדין לעבודה באמצעות עורכי הדין אמיר כהן ושרון ברוורמן, תביעה שנשלחה הבוקר באמצעות בית המשפט לסכנין, נמסר לחלוץ הקבוצה סתיו נחמני צ'ק שאמור להימסר למימר במהלך היום.

השחקן הודיע למאמן שהוא אמור למסור לו צ'ק. פרשת התביעה של מימר אמורה להיכנס לדיון בבית המשפט בתקופה הקרובה.

מחר: מפגש מול עכו בדוחא

במישור המקצועי, סכנין תחת הדרכת יוסי אבוקסיס ממשיכה להתאמן ולקוות שהמשחקים יוחזרו עד 21 לחודש, ובמקביל יש רצון ולהנחית את כל הזרים בארץ כדי להיות מוכנים לליגה, כאשר המשחק הראשון יהיה מול עירוני קריית שמונה, כפי שהיה אמור להיות ערב היציאה למלחמה. מחר סכנין תארח את הפועל עכו בדוחא למשחק ידידות.