מימר: סובל ממצוקה נפשית, חרדה והפרעות שינה

דרמה משפטית בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת: מאמן הכדורגל שרון מימר הגיש תביעת ענק בסך 920,929 שקלים נגד קבוצת הפועל בני סכנין. התביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין אמיר כהן ושרון ברוורמן עטיה, חושפת פרטים קשים על אירוע האלימות שהתרחש בפברואר האחרון במתחם האימונים של המועדון, וטוענת לקריסת אמון מוחלטת בין הצדדים.

רעולי פנים עם אלות על כר הדשא

על פי כתב התביעה, ב-13 בפברואר 2026, במהלך אימון רשמי, "עשרות רעולי פנים חדרו לשטח האימון, חלקם נשאו אלות, באופן שיצר איום ממשי לשלמות הגוף". המאמן מתאר סיטואציה שבה האימון פוצץ והוא נאלץ להסתגר בחדר פנימי בחדרי ההלבשה תחת חשש כבד. "מדובר בהתנהלות חירומית שנועדה למנוע מגע פיזי ישיר בין הפורצים לבין אנשי הקבוצה", נכתב בתביעה.

עוד נחשף כי המשטרה שהוזעקה למקום מסרה בראשית האירוע כי "אין ביכולתה להשתלט על האירוע", ורק לאחר הגעת כוחות נוספים ויחידת יס"מ חולץ הצוות המקצועי בליווי ניידות עד למקום בטוח מחוץ לעיר. בתביעה מודגש כי בניגוד לניסיונות המועדון להגדיר את המקרה כ"מצב ארעי ולא נעים", מדובר ב"אירוע הכי חמור שהיה פה בכדורגל הרבה מאוד זמן".

שרון מימר (חגי מיכאלי)

כשל בטיחותי או מחאה ספורטיבית?

ליבת התביעה עוסקת בזכותו של עובד לסביבת עבודה בטוחה. מימר טוען כי המועדון כשל בחובת הזהירות המוגברת המוטלת עליו, במיוחד לאור העובדה שראשי המועדון הודו יום קודם לכן בראיונות כי "יש פחד ברחובות". "עובד בענף מקצועני אינו אמור לבחור בין שלמות גופו לבין שלמות חוזהו. מקום שבו נשמט הביטחון נשמט גם יסוד האמון החוזי", נטען במסמך המשפטי.

המאמן מאשים את הנהלת סכנין כי במקום להציג תוכנית אבטחה מחודשת, היא דרשה ממנו לשוב לפעילות "כרגיל" ותוך ימים ספורים כבר מינתה מאמן חלופי. התנהלות זו מוגדרת בתביעה כ"הפרה יסודית של חוזה עבודה לתקופה קצובה" המזכה את המאמן בפיצויי קיום עד תום העונה.

עוד צוין כי בעקבות האירוע חווה מימר מצוקה נפשית משמעותית, לרבות חרדה והפרעות שינה, בגינן ניתנו לו אישורי מחלה רפואיים. התובע מצוי בטיפול רפואי עקב השלכות האירוע, אשר חרג בהרבה מאי נעימות ספורטיבית רגילה. נוכח חומרת האירוע ואופיו החריג הוגשה על ידי התובע תלונה במשטרה, על מנת להביא לבירור האירוע ולמיצוי זכויותיו כדין".

מוחמד אבו יונס (שחר גרוס)

דרישה לפיצוי על מוניטין ושכר מולן

מעבר לשכר עבור יתרת העונה וזכויות סוציאליות, דורש מימר 250,000 שקלים בגין פגיעה במוניטין ובשם הטוב. לטענתו, האמירות מצד המועדון כאילו מדובר בעזיבה רגילה יצרו "נרטיב ציבורי מטעה" שעלול לפגוע בסיכויי העסקתו העתידיים. בנוסף, נתבע פיצוי בסך 100,000 שקלים בגין "אובדן סיכוי ריאלי למענק פלייאוף", שכן הקבוצה הייתה מרחק נגיעה מהיעד בטרם פוצץ האימון.

על פי כתב התביעה, מימר הרוויח בסכנין שכר חודשי בסך של 87,278 שקל. סעיף נוסף בתביעה עוסק באי תשלום שכר חודש פברואר, המוגדר כ"שכר עבודה מולן", וכן דרישה לשווי השימוש ברכב הטסלה והדירה שהובטחו לו בחוזה. על סעיף הדירה דורש מימר לקבל 6,000 שקל לחודש כפול 4 חודשי עבודה, 24 אלף שקל, ועל רכב דורש המאמן 10,000 שקל לחודש כפול 4 חודשי עבודה, סך הכל 40 אלף שקל. "השאלה אינה האם נגרם נזק פיזי בפועל, אלא האם נוצר סיכון בלתי סביר אשר מעסיק סביר חייב היה למנוע", מסכמת התביעה.