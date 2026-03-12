יום חמישי, 12.03.2026 שעה 13:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

סוכנו של דמבלה נפגש עם בכיר במנצ'סטר סיטי

ההעברה המפתיעה של הקיץ? בספרד דווח שמוסא סיסוקו פגש את המנהל הספורטיבי של הסיטיזנס, הוגו ויאנה, בצל בעיות במו"מ על ההארכה של חוזהו בפ.ס.ז'

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

האם מנצ’סטר סיטי בדרך לחיזוק מפתיע? במועדון האנגלי החלו לבחון אפשרויות לחיזוק הסגל לקראת העונה הבאה, כאשר מאחורי הקלעים כבר מתקיימים מגעים ראשוניים שעשויים להשפיע על שוק ההעברות באירופה.

לפי דיווח בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, סוכנו של אוסמן דמבלה, מוסא סיסוקו, נפגש לאחרונה עם המנהל הספורטיבי של הסיטיזנס, הוגו ויאנה. כמובן שהפגישה הזו מעוררת ספקולציות לגבי עתידו של הכוכב הצרפתי, שהגיע לשיאו בפ.ס.ז’.

דמבלה מחזיק כיום בחוזה בפאריס עד 2028 והמועדון הצרפתי כבר החל לבחון אפשרות להאריך את ההתקשרות עמו. עם זאת, על פי הדיווחים, השיחות בין הצדדים אינן מתקדמות בצורה חיובית בשלב זה, ולכן סוכנו של השחקן בודק אפשרויות נוספות לקראת חלון ההעברות הבא.

פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)

בעונה שעברה הוכיח דמבלה את חשיבותו כאשר הפך לאחד משחקני המפתח בהתקפה של הקבוצה הפאריסאית. בשל כך, הארכת חוזהו נמצאת בראש סדר העדיפויות של פ.ס.ז’, שכבר פנתה לנציגיו במטרה להפוך אותו לאחד מעמודי התווך של הפרויקט העתידי של המועדון.

יחזור לאגף?

מבחינת מנצ’סטר סיטי, הפרופיל של שחקני כנף המסוגלים לפרוץ הגנות וליצור יתרון באחד על אחד הוא כזה שתמיד זוכה להערכה גבוהה. המהירות, היצירתיות והיכולת האישית של דמבלה מתאימות היטב לסגנון המשחק של הקבוצה, שמרבה להשתמש באגפים. כידוע, לואיס אנריקה הפך את דמבלה לחלוץ מרכזי, אבל במקור הוא קיצוני.

בשלב זה לא מדובר במשא ומתן רשמי, אך הפגישה בין סיסוקו לווייאנה עשויה להתפרש כמגע ראשוני לבחינת אפשרויות לקראת הקיץ. בכל מקרה, בסיטי מודעים לכך שכל ניסיון לצרף את הכוכב הצרפתי יהיה מורכב, שכן פ.ס.ז’ אינה מתכוונת לוותר בקלות על אחד משחקניה המשמעותיים, והעסקה עשויה לדרוש השקעה כספית גבוהה במיוחד. לפי ‘טרנספרמרקט’, שוויו של דמבלה מוערך ב-100 מיליון אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
