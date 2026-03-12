סוכנו של דמבלה נפגש עם בכיר במנצ'סטר סיטי

האם מנצ’סטר סיטי בדרך לחיזוק מפתיע? במועדון האנגלי החלו לבחון אפשרויות לחיזוק הסגל לקראת העונה הבאה, כאשר מאחורי הקלעים כבר מתקיימים מגעים ראשוניים שעשויים להשפיע על שוק ההעברות באירופה.

לפי דיווח בעיתון ‘ספורט’ הקטלוני, סוכנו של אוסמן דמבלה, מוסא סיסוקו, נפגש לאחרונה עם המנהל הספורטיבי של הסיטיזנס, הוגו ויאנה. כמובן שהפגישה הזו מעוררת ספקולציות לגבי עתידו של הכוכב הצרפתי, שהגיע לשיאו בפ.ס.ז’.

דמבלה מחזיק כיום בחוזה בפאריס עד 2028 והמועדון הצרפתי כבר החל לבחון אפשרות להאריך את ההתקשרות עמו. עם זאת, על פי הדיווחים, השיחות בין הצדדים אינן מתקדמות בצורה חיובית בשלב זה, ולכן סוכנו של השחקן בודק אפשרויות נוספות לקראת חלון ההעברות הבא.

פפ גווארדיולה וארלינג הולאנד (IMAGO)

בעונה שעברה הוכיח דמבלה את חשיבותו כאשר הפך לאחד משחקני המפתח בהתקפה של הקבוצה הפאריסאית. בשל כך, הארכת חוזהו נמצאת בראש סדר העדיפויות של פ.ס.ז’, שכבר פנתה לנציגיו במטרה להפוך אותו לאחד מעמודי התווך של הפרויקט העתידי של המועדון.

יחזור לאגף?

מבחינת מנצ’סטר סיטי, הפרופיל של שחקני כנף המסוגלים לפרוץ הגנות וליצור יתרון באחד על אחד הוא כזה שתמיד זוכה להערכה גבוהה. המהירות, היצירתיות והיכולת האישית של דמבלה מתאימות היטב לסגנון המשחק של הקבוצה, שמרבה להשתמש באגפים. כידוע, לואיס אנריקה הפך את דמבלה לחלוץ מרכזי, אבל במקור הוא קיצוני.

בשלב זה לא מדובר במשא ומתן רשמי, אך הפגישה בין סיסוקו לווייאנה עשויה להתפרש כמגע ראשוני לבחינת אפשרויות לקראת הקיץ. בכל מקרה, בסיטי מודעים לכך שכל ניסיון לצרף את הכוכב הצרפתי יהיה מורכב, שכן פ.ס.ז’ אינה מתכוונת לוותר בקלות על אחד משחקניה המשמעותיים, והעסקה עשויה לדרוש השקעה כספית גבוהה במיוחד. לפי ‘טרנספרמרקט’, שוויו של דמבלה מוערך ב-100 מיליון אירו.