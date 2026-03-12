"מצב נפיץ": שחקני טוטנהאם איבדו אמון בטודור

טוטנהאם נמצאת בעיצומו של משבר עמוק, ועל פי דיווח ב'טלגרף' השחקנים במועדון איבדו את האמון במאמן איגור טודור. לפי הדיווח, המאמן הקרואטי מתקשה ליצור חיבור עם הסגל מאז מונה לתפקיד, והמצב במועדון “הפך לנפיץ במיוחד” לאחר רצף תוצאות מאכזבות.

טודור הספיק לרשום ארבעה הפסדים מאז נכנס לתפקיד, כולל התבוסה הכואבת לאתלטיקו מדריד בליגת האלופות. על פי הדיווח, המצב הפנימי בקבוצה מורכב במיוחד, כאשר ההנהלה תצטרך לקבל החלטה קשה בנוגע לעתידו. המנכ"ל וינאי ונקטשאם והמנהל הספורטיבי יוהאן לאנג, שהיו אחראים למינויו, עלולים למצוא את עצמם תחת ביקורת אם ייאלצו להודות שטעו בבחירה.

בטוטנהאם נמצאים גם במצב מקצועי בעייתי במיוחד. הקבוצה כמעט הודחה מליגת האלופות והיא נמצאת במרחק נקודה אחת בלבד מהקו האדום בפרמייר ליג, כאשר נותרו עוד תשעה מחזורים לסיום העונה.

איגור טודור (IMAGO)

לפי גורמים במועדון, השחקנים הופתעו מהגישה של טודור ומהחלטותיו מאז שהחליף את תומאס פרנק. אחד האירועים שהעמיקו את הקרע התרחש במשחק מול אתלטיקו מדריד, כאשר השוער אנטונין קינסקי הוחלף כבר בדקה ה-17 לאחר טעויות קשות. לפי הדיווח, המאמן אפילו לא ניגש לנחם את השוער כשהוא ירד מהמגרש, דבר שהכעיס חלק גדול מהשחקנים. גורם במועדון אמר: "אין כמעט אף אחד בחדר ההלבשה, אם בכלל, שמאמין בו".

בלב המשבר: קינסקי

הפרשה סביב קינסקי הפכה לאחד הסיפורים המרכזיים במשבר של טוטנהאם. לפי הדיווח, ההחלטה לפתוח איתו במקום השוער הבכיר גוליילמו ויקאריו הייתה הימור שהתפוצץ לטודור בפנים, במיוחד מאחר שהצ'כי לא שיחק מאז אוקטובר.

קינסקי עצמו צפוי כעת לבקש לעזוב את המועדון בהשאלה בקיץ כדי לשקם את הקריירה שלו. השוער בן ה-22 הצטרף לטוטנהאם בינואר 2025 מסלביה פראג תמורת 12.5 מיליון ליש"ט, וקיווה להפוך לשוער הראשון של הקבוצה בעונה הבאה.

אנטונין קינסקי (רויטרס)

אלא שהאירועים במדריד פגעו קשות במעמדו, וישנם גורמים במועדון שמטילים ספק אם יוכל לשחק שוב במדי טוטנהאם. לפי גורמים שצוטטו בדיווח, הנרטיב שנוצר סביב ההופעה הקשה שלו עשוי לרדוף אותו לאורך זמן.

המסלול האפשרי לשיקום הקריירה של קינסקי צפוי לכלול השאלה לקבוצה אחרת, הרחק מאור הזרקורים. מדובר בדרך ארוכה לשוער שנחשב בעבר לאחד הכישרונות המבטיחים בעמדתו ואף זכה בעבר לתמיכה מאגדת צ'לסי פיטר צ'ך.

צ'ך עצמו סיפר בעבר כי עקב אחרי קינסקי כבר בגיל צעיר כאשר עבד בצ'לסי. "אני זוכר משחק שבו ראינו אותו בנבחרת עד גיל 16 וסקרנו אותו עבור צ'לסי", אמר. "אפשר היה לראות את האיכות שלו, את העבודה עם הרגליים ואת היכולת לעזור לקבוצה לבנות התקפות מאחור".

בינתיים הלחץ במועדון רק הולך וגובר. שחקן העבר מידו אף תקף את הנהלת טוטנהאם ברשתות החברתיות וכתב: "מי שמינה את טודור חייב להיות מפוטר. הוא אחד המאמנים הגרועים שיש. אין טקטיקה, אין תוכנית משחק והוא לא יודע לנהל שחקנים".