הסבת עמדה וחוסן מנטלי: אספרט יפתח בהרכב?

אחרי שריאל מדריד ואתלטיקו השיגו מקדמות נאות בשמינית גמר ליגת האלופות וברצלונה נמנעה מהפסד בתוספת הזמן מול ניוקאסל, הליגה הספרדית חוזרת בסוף השבוע וגם עונת הפנטזי ממשיכה כשהבלאנקוס שמשחקים ראשונים רוצים להלחיץ את האלופה של האנזי פליק ולצמצם לפחות זמנית את הפער בפסגה במשחק הביתי מול אלצ'ה (שבת, 22:00). ראשון ב-17:15, הקטלונים יארחו את סביליה בקאמפ נואו, אולי עם שם מפתיע ב-11.

צ'אבי אספרט, אחד מהכישרונות הבולטים שצמחו בלה מאסיה בשנים האחרונות, ערך הופעת בכורה רשמית בליגת האלופות מול ניוקאסל בסנט ג'יימס פארק ומועמד לפתוח בהרכב הקטלונים מול סביליה. למרות המעמד המורכב של שמינית הגמר והלחץ סביב המשחק, המגן הצעיר הפגין ביטחון, אישיות ומשחק בוגר שהפתיע רבים בעולם הכדורגל ובקרב אוהדי ברצלונה. המאמן האנזי פליק אף השווה ימים ספורים קודם לכן את סגנונו לזה של פיליפ לאם, כמובן תוך שמירה על פרופורציות.

אספרט, יליד 2007, נולד בברצלונה ועבר בילדותו לעיירה וילאסר. הוא שייך לדור הכישרונות הפורה שכולל בין היתר את לאמין ימאל, מארק ברנאל ופאו קוברסי. בתחילת דרכו בכלל שיחק כקשר, תחילה כקשר אחורי ובהמשך כקשר מרכזי, ובשנותיו הראשונות אף שימש כקפטן בקבוצות הילדים. ברצלונה איתרה אותו כשהיה צעיר מאוד לאחר ששיחק באקדמיה של אירופה ובקבוצת וילאסר המקומית, והמעבר למועדון הגדול היה מבחינתו הגשמת חלום.

דרכו של אספרט בברצלונה לא הייתה חלקה. בתחילת דרכו במחלקת הנוער הוא שיחק כקשר, אך עומס גדול של כישרונות בעמדה, בהם מארק ברנאל, קים ז'וניינט ודויד סאס, צמצם את דקות המשחק שלו והעמיד אותו בפני אתגר מקצועי. בנוסף, המעבר לעמדת המגן הימני הגיע די במקרה, רק בעקבות אילוץ כאשר קבוצת הנערים נותרה ללא שחקנים בעמדה הזו בשל פציעות.

לפני כשלוש שנים קבוצת הנערים של המועדון נותרה ללא מגנים ימניים בעקבות פציעות, והמאמן ניסה מספר פתרונות ללא הצלחה. לבסוף הוחלט להציב את אספרט בעמדה החדשה, מהלך שהתברר כהצלחה גדולה. היכולת הטכנית שרכש כקשר סייעה לו להפוך למגן מודרני שמסוגל להצטרף להתקפה, להיכנס למרכז המגרש וליצור יתרון התקפי.

למרות השינוי הדרסטי בתפקיד, אספרט הסתגל במהירות והמשיך להתקדם בזכות ההתמדה והאופי החזק שלו. גם העובדה שנאלץ לעבור להתגורר בלה מאסיה רק בגיל מאוחר יחסית בשל דרישות הלימודים והאימונים הפכה את המסלול שלו למאתגר יותר, אך בסופו של דבר החוסן והיכולת להסתגל למצבים חדשים אפשרו לו לפרוץ ולהגיע עד לקבוצה הראשונה.

בעונה שעברה כבר הפך לדמות מרכזית בקבוצת הנוער של ברצלונה שזכתה בטרבל תחת המאמן בלטי, ואף בלט בטורניר היבשתי עד גיל 20 במראקנה. יכולתו הגבוהה הובילה להארכת חוזהו עד 2028 ולזימון לאימונים עם הקבוצה הבוגרת. לאחר פציעה בברך שעצרה את התנופה שלו לזמן קצר, הוא חזר למגרשים וכעת גם רשם הופעת בכורה בליגת האלופות, צעד נוסף במסלול ההתקדמות של אחד המגנים המבטיחים ביותר שצמחו בלה מאסיה בשנים האחרונות. הוא מופיע בהרכבים המשוערים בספרד, לפניכם כל ההרכבים לקראת המחזור:

אלאבס - ויאריאל (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, אנחל פרס, נאוול טנאליה, ג’וני אוטו, ויקטור פראדה, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, קרלס אלנייה (דניס סוארס), פבלו איבנייס, טוני מרטינס ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו, פאו נבארו, רפא מארין (רנאטו וייגה), סרג’י קרדונה (אלפונסו פדראסה), פאפה גיי, סנטי קומסנייה, טייז'ון ביוקאנן (ג'רארד מורנו), אלברטו מוליירו, ניקולה פפה וז’ורז’ מיקאוטדזה.

ג'ירונה - אתלטיק בילבאו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון, אלחנדרו פרנסס, דיילי בלינד, ארנאו מרטינס, אקסל ויטסל, פראן בלטראן (איבן מרטין), ויקטור ציגנקוב, ג'ואל רוקה (קלאודיו אצ'ברי), תומא למאר (עזדין אונהי) ו-ולדיסלב ואנאט.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל (חסוס ארסו), דני ויויאן, אמריק לאפורט, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורחיסר, איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, אלכס ברנגר, אויאן סאנסט וגורקה גורוסטה.

אתלטיקו מדריד - חטאפה (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, נהואל מולינה, חוסה מריה חימנס, קלמן לנגלה (דויד האנצ'קו), ג'וליו דיאס (מתאו רוג'רי), קוקה, פבלו באריוס, אלכס באאנה (מרקוס יורנטה), ניקו גונסאלס, טיאגו אלמאדה (אדמולה לוקמן) ואלכסנדר סורלות’.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, עבד אל-אבקאר, דומיניגוש דוארטה, זייד רומרו, חואן איגלסיאס, דז'נה דקונם, לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מרטין סטריאנו ולואיס ואסקס.

אוביידו - ולנסיה (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ'ו וידאל, דויד קארמו, דויד קוסטאס (דני קאלבו), חאבי לופס, סנטיאגו קולומבטו, קוואסי סיבו, איליאס שיירה, היית’ם חסן, אלברטו ריינה ופדריקו ויניאס.

ההרכב המשוער של ולנסיה: סטולה דימיטרייבסקי, תיירי קוראה, אונאי נונייס, אראי קומרט, חוסה גאיה, גידו רודריגס, חאבי גרה, לואיס ריוחה (ארנו דנג'ומה), לרג’י רמזאני, פיליפ אוגריניץ' ועומאר סאדיק.

ריאל מדריד - אלצ'ה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל (טרנט אלכסנדר ארנולד), ראול אסנסיו, דין האוסן (אנטוניו רודיגר), פראן גארסיה, אורליאן טשואמני (טיאגו פיטארץ'), פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, ויניסיוס ג'וניור וגונסאלו גארסיה.

ההרכב המשוער של אלצ’ה: מתיאס דיטורו, חוסאן (בובה סנגארה) ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, לאו פטרו (פדרו ביגאס), חרמן ואלרה, פדריקו רדונדו (מארק אגואדו), אלייש פבאס (גונסאלו וייאר), מרטים נטו, אלברו רודריגס ואנדרה סילבה.

מיורקה - אספניול (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו (דויד לופס), יוהאן מוחיקה, עומאר מסקראל, סאמו קוסטה, מאנו מורנאלס, פבלו טורה (סרג’י דארדר), מתאו ג'וסף ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, קלמנס ריידל, לאנדרו קאבררה, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, סיריל אנגונג, אדו אקספוסיטו, סיריל אנגונג, טטריס דולאן, רמון טראטס (אדו אקספוסיטו) וקיקה גארסיה.

ברצלונה - סביליה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, צ'אבי אספרט (אריק גארסיה), פאו קוברסי (רונאלד אראוחו), ג'רארד מרטין, ז'ואאו קאנסלו, מארק קסאדו, פדרי (פרמין לופס, מארק ברנאל), דני אולמו, לאמין ימאל (רוני ברדג'י), ראפיניה (מרקוס רשפורד) ופראן טורס.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, סזאר אספיליקווטה (אנדראס קסטרין), נמניה גודל, ניאנזו קואסי, אוסו, בטיסטה מנדי (גבריאל סואסו), ג'יבריל סו, לוסיאן אגומה, אקור אדאמס ואלכסיס סאנצ'ס (איסאק רומרו).

בטיס - סלטה ויגו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס (פאו לופס), אנחל אורטיס (הקטור ביירין), ולנטין גומס (נתן), מארק ברטרה, ג'וניור פירפו, נסלון דאוסה, סרז'י אלטימירה (מארק רוקה), אנתוני (צ'ימי אווילה), רודריגו ריקלמה (עבדה אזלזולי), פבלו פורנאלס (אלברו פידאלגו) וסדריק בקאמבו (קוצ’ו הרננדס).

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה (סרחיו קאריירה), מאנו פרננדס (חאבי רודריגס), ג'וסף איידו (קארל סטארפלט), מרקוס אלונסו (קרלוס דומינגס), אוסקר מינגסה, מתיאס וסינו (איליאש מוריבה) הוגו סוטלו, פר לופס, הוגו אלברס ופראן ז’וטגלה.

ריאל סוסיאדד - אוססונה (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, דולייה צ'לטה-צאר, ג’ון מרטין (איגור סובלדיה), סרחיו גומס, בניאט טוריאנטס (ג’ון גורוצ’אטגי), יאנחל הררה (לוקה סוצ'יץ') קרלוס סולר, גונסאלו גדש, אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חאבי גלאן, לוקאס טורו (איקר מוניוס), ג'ון מונקאיולה, ראול מורו, ויקטור מוניוס, איימאר אורוס ואנטה בודימיר.

ראיו וייקאנו - לבאנטה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו (איבן באליו), פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, אלפונסו אספינו, אלפונסו אספינו (פדרו דיאס), ג’רארד גומבאו, אוסקר ולנטין, קרלוס מרטין (איליאש אחומאש), פראן פרס וחורחה דה פרוטוס (אלמאו).

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אלן מאטורו, מאנו סאנצ'ס, אוריול ריי, קווין אריאגה, ויקטור גארסיה (קארים טונדה), פאקו קורטס, איבן רומרו וקרלוס אספי (אטה איונג).