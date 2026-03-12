רומא ובולוניה נפרדו ב-1:1, וילה ופורטו ניצחו

שלב שמינית גמר הליגה האירופית נפתח אתמול (חמישי) עם ארבעה מפגשים מסקרנים: במוקד, בולוניה ורומא נפגשו בדרבי איטלקי, ליל אירחה את אסטון וילה, פנאתינייקוס פגשה את בטיס ושטוטגרט התמודדה מול פורטו. כל הקבוצות ניסו להשיג יתרון לקראת הגומלין בשבוע הבא, כאשר המנצחות בסיכום שני המשחקים יעפילו לרבע הגמר של המפעל. בשלב הזה כל שער יכול להיות קריטי.

בולוניה – רומא 1:1

שתי הקבוצות נפגשו בדרבי איטלקי לוהט, בידיעה שהתואר האירופה הוא היחיד שהן יכולות להשיג העונה. פדריקו ברנרדסקי העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-50, אך לורנזו פלגריני השווה בדקה ה-71 וקבע שוויון לפני הגומלין באולימפיקו.

דקה 50, שער! בולוניה עלתה ל-0:1: התקפה אדירה של המארחת! ג’ונתן רואו עם דריבל ענק הצליח למצוא את פדריקו ברנרדסקי, שהצליח להכניע הפעם את מילה סבילר.

דקה 71, שער! רומא השוותה ל-1:1: בריאן כריסדנטה פרץ מהאגף השמאלי ומצא את דונייל מאלן, האחרון הצליח להעביר את הכדור ללורנצו פלגריני, שכבש עבור הזאבים.

ליל – אסטון וילה 1:0

הצרפתים אירחו את האנגלים באחד המשחקים המסקרנים בשלב שמינית הגמר. האורחת שלטה בקצב והצליחה לעלות ליתרון מרגליו של אולי ווטקינס בדקה ה-61, שקבע את תוצאת המשחק.

דקה 61, שער: אסטון וילה עלתה ל-0:1: כדור ארוך מצא את אמיליאנו בואנדיה, שנגח על עבר אולי ווטקינס, החלוץ עם נגיחה קשתית הצליח להכניע את ברקה אוזר.

פנאתינייקוס – בטיס 0:1

משחק קשוח עם הרבה כרטיסים היה ביוון. שתי הקבוצות ספגו אדום ונשארו ב-10 שחקנים (פנאתינייקוס בדקה ה-59 ובטיס בדקה ה-87). מי שקבע את תוצאת המשחק היה ויסנטה טאבורדה והמארחת יצאה עם ניצחון חשוב.

דקה 59, פנאתינייקוס נשארה ב-10 שחקנים: אנאס זערורי קיבל כרטיס צהוב שני והשאיר את המארחת בחיסרון מספרי.

דקה 87, בטיס נשארה ב-10 שחקנים: דייגו יורנטה חטף גם הוא את הצהוב השני וגרם לפנדל נגד הספרדים. שתי הקבוצות עם עשרה שחקנים.

דקה 88, שער! פנאתינייקוס עלתה ל-0:1: פנדל מדוייק של ויסנטה טאבורדה כנראה נותן את הניצחון ליוונים.

שטוטגרט – פורטו 2:1

הפורטוגלים הצליחו כבר לעלות ליתרון כפול משערים של טרם מופי (21’) ורודריגו מורה (27’), הגרמנים הצליחו רק לצמד בזכות שער של דניז אונדב בדקה ה-40.

דקה 21, שער! פורטו עלתה ל-0:1: דאבל פס נהדר בין טרם מופי לברוחה סאינז מצא את הניגרי בעמדה לא פשוטה, אך הוא הצליח להכניע את אלכסנדר נובל עם בעיטה חזקה לפינה הקרובה.

דקה 27, שער! פורטו עלתה ל-0:2: זיידו סנוסי פרץ באגף השמאלי והעביר כדור רוחב, רודריגו מורה הגיע ועם בעיטה אקרובטית הצליח להכניע את נובל.

דקה 40, שער! שטוטגרט צימקה ל-2:1: הגבהה מצד ימין הגיעה דניז אונדב בתוך הרחבה, הגרמני הצליח לשמור על הכדור קרוב אליו ועם בעיטת וולה הכניע את דיוגו קוסטה.