סיום: בולוניה - רומא 1:1

שלב שמינית גמר הליגה האירופית נפתח בשעה זו עם ארבעה מפגשים מסקרנים: במוקד, בולוניה ורומא בדרבי איטלקי, ליל מארחת את אסטון וילה, פנאתינייקוס פוגשת את בטיס ושטוטגרט מתמודדת מול פורטו. כל הקבוצות מנסות להשיג יתרון לקראת הגומלין בשבוע הבא, כאשר המנצחות בסיכום שני המשחקים יעפילו לרבע הגמר של המפעל. בשלב הזה כל שער יכול להיות קריטי.

בולוניה – רומא 0:1

“דרבי איטלקי”. המארחים עלו לשלב הזה אחרי ניצחון כפול 0:1 על בראן, אך הפסד מפתיע לוורונה בליגה קטע רצף חיובי. הקבוצה מתקשה בבית בתקופה האחרונה ומחזיקה בשני ניצחונות בלבד ב-11 משחקים. מנגד, רומא של ג'אן פיירו גספריני, שזכה במפעל לפני שנתיים עם אטאלנטה, רוצה להתאושש מהפסד לגנואה ולהמשיך רצף של חמישה משחקים ללא הפסד בליגה האירופית.

דקה 50, שער! בולוניה עלתה ל-0:1: התקפה אדירה של המארחת! ג’ונתן רואו עם דריבל ענק הצליח למצוא את פדריקו ברנרדסקי, שהצליח להכניע הפעם את מילה סבילר.

שחקני בולוניה חוגגים (רויטרס)

שחקני רומא מאוכזבים (IMAGO)

ליל – אסטון וילה 1:0

הקבוה מצרפת מגיעה למשחק הראשון אחרי תקופה לא יציבה, למרות שעברה את הכוכב האדום בלגרד בהארכה בסיבוב הקודם. תיקו בדקה ה-93 מול לוריין בליגה פגע במומנטום של הצרפתים, שמעולם לא עברו את שלב שמינית הגמר במפעל. גם בבית הם לא משכנעים לאחרונה עם שני ניצחונות בלבד בשמונה משחקים. אסטון וילה מגיעה אחרי הפסד כואב לצ'לסי בליגה האנגלית, אך עבור אונאי אמרי, שזכה ארבע פעמים בליגה האירופית, המפעל עשוי להיות דרך חלופית להגיע לליגת האלופות.

דקה 61, שער: אסטון וילה עלתה ל-0:1: כדור ארוך מצא את אמיליאנו בואנדיה, שנגח על עבר אולי ווטקינס, החלוץ עם נגיחה קשתית הצליח להכניע את ברקה אוזר.

אולי ווטקינס חוגג (רויטרס)

פנאתינייקוס – בטיס 0:0

היוונים והספרדים נפגשים לראשונה אי פעם במסגרת אירופית בשמינית גמר הליגה האירופית. המארחים עלו לשלב הזה לאחר שהדיחו את ויקטוריה פלזן בפנדלים ומקווים לנצל את יתרון הבית באצטדיון אפוסטולוס ניקולאידיס. הקבוצה הפסידה רק פעם אחת ב-12 משחקי הבית האחרונים בכל המסגרות. בטיס, שסיימה את שלב הליגה עם 17 נקודות, מגיעה אחרי הפסד לחטאפה ורוצה לחזור למסלול הניצחונות, במיוחד לאור מאזן החוץ החזק שלה בשלבי הנוקאאוט באירופה.

דקה 59, פנאתינייקוס נשארה ב-10 שחקנים: אנאס זערורי קיבל כרטיס צהוב שני והשאיר את המארחת בחיסרון מספרי.

שטוטגרט – פורטו 2:1

הגרמנים פוגשים את הפורטוגלים למשחק ראשון ביניהם אי פעם במסגרת אירופית בשמינית הגמר. המארחים עלו לשלב הזה אחרי ניצחון 2:4 בסיכום על סלטיק בפלייאוף, אך מגיעים לאחר תקופה מעט לא יציבה. למרות זאת, בבית הם ניצחו ארבעה מחמשת המשחקים האחרונים שלהם. פורטו סיימה חמישית בשלב הליגה ועלתה ישירות לשלב זה, אך מתקשה לשמור על יציבות, במיוחד במשחקי חוץ, שם ניצחה רק פעם אחת בחמשת המשחקים האחרונים.

דקה 21, שער! פורטו עלתה ל-0:1: דאבל פס נהדר בין טרם מופי לברוחה סאינז מצא את הניגרי בעמדה לא פשוטה, אך הוא הצליח להכניע את אלכסנדר נובל עם בעיטה חזקה לפינה הקרובה.

טרם מופי בועט (רויטרס)

טרם מופי חוגג את השער (רויטרס)

דקה 27, שער! פורטו עלתה ל-0:2: זיידו סנוסי פרץ באגף השמאלי והעביר כדור רוחב, רודריגו מורה הגיע ועם בעיטה אקרובטית הצליח להכניע את נובל.

הבעיטה של רודריגו מורה (רויטרס)

רודריגו מורה מודה לאלוהים (רויטרס)

דקה 40, שער! שטוטגרט צימקה ל-2:1: הגבהה מצד ימין הגיעה דניז אונדב בתוך הרחבה, הגרמני הצליח לשמור על הכדור קרוב אליו ועם בעיטת וולה הכניע את דיוגו קוסטה.