"אם נשיא יוצא למלחמה, הוא צריך להיות בחזית"

אריק קאנטונה שוב מעורר סערה עם אמירות פוליטיות. כוכב העבר הצרפתי, שמעולם לא היסס להביע עמדות בנושאים חברתיים ופוליטיים, והתבטא רבות בעבר נגד ישראל, תקף את מנהיגי העולם על רקע המלחמות המתחוללות בתקופה האחרונה והפנה ביקורת חריפה במיוחד כלפי נשיא ארה”ב, דונאלד טראמפ.

בראיון בצרפת התייחס קאנטונה למלחמות בעולם וטען כי מי שמשלמים את המחיר האמיתי הם אזרחים חפים מפשע. לדבריו, נשים, גברים וילדים רבים מאבדים את חייהם בגלל החלטות של מנהיגים, בזמן שהם עצמם רחוקים משדה הקרב.

קאנטונה אף הציע הצעה חריגה למנהיגי העולם ובראשם טראמפ: “צריך להיות חוק שאומר שאם נשיא מחליט לצאת למלחמה, הוא צריך להיות הראשון ללכת לחזית, במקום לשלוח צעירים בני 18”.

לדבריו, חוק כזה היה משנה לחלוטין את המציאות. “אני חושב שאז היו הרבה פחות מלחמות”, אמר הצרפתי, והוסיף כי האנשים שמקבלים את ההחלטות הגורליות עושים זאת הרחק מהלחימה עצמה: “האחראים למלחמות יושבים במשרדים באורך 25 מטר ושולחים למוות צעירים בני 18”.

דונאלד טראמפ (רויטרס)

קאנטונה המשיך בקו הביקורתי וטען כי במלחמות רבות הצד הנפגע אינו מורכב רק מחיילים צעירים: “כשאתה המדכא, אתה שולח צעירים בני 18 מהמדינה שלך. אבל הרבה פעמים בצד השני אלה לא בני 18 –- אלה ילדים בני 3 או 11. אנשים חפים מפשע".

הצרפתי גם הבהיר כי מבחינתו ילדיו לא ייקחו חלק במלחמות כאלה: “אף אחד מהילדים שלי לא יילך למלחמה. אפס. בשביל מה? בשביל מי? החייל האלמוני רק משמש כדי לעודד אחרים ללכת”, סיכם.

קאנטונה נגד ישראל

כזכור, קאנטונה הביע תמיכה פעמים רבות בפלסטינים וביקר את ישראל בצל המלחמה: “להגן על זכויות הפלסטינים לא אומר לתמוך בחמאס. להגיד 'שחררו את פלסטין' לא אומר שאתה אנטישמי או שאתה רוצה שכל היהודים ימותו. לשחרר את פלסטין זה לשחרר אותם מהכיבוש הישראלי ששדד את זכויות האדם שלהם במשך 75 שנה".

קנטונה והחולצה איתה הצטלם (אינסטגרם)

כוכב העבר של מנצ’סטר יונייטד ונבחרת צרפת גם הצטלם רבות עם חולצות שעוצבו בצורת דגל פלסטין. הוא אף הצטלם עם חולצה שעליה הופיע איור שלו בועט בבנימין נתניהו.