"עצירה ב-81 נקודות הייתה מסתירה את המבוכה"

במשחק יוצא דופן, באם אדבאיו סיפק אחת מהופעות הקליעה המרשימות שנראו בשנים האחרונות ב-NBA עם 83 נקודות ב-129:150 של מיאמי על וושינגטון. למרות ההישג ההיסטורי, בכתבה רחבה שפורסמה ב’ניו יורק טיימס’ התייחסו לאירוע מזווית ביקורתית, וטענו כי האופן שבו התפתחו הדקות האחרונות של המשחק עורר לא מעט סימני שאלה.

בפתיחת הכתבה נכתב: "83 נקודות הן 83 נקודות. נקודה". יחד עם זאת, הודגש כי ההישג של אדבאיו הגיע בנסיבות מעט מוזרות. המשחק מול וושינגטון כבר הוכרע כאשר מיאמי הובילה ב-27 נקודות, ובכל זאת הכוכב נשאר על הפרקט בדקות האחרונות בניסיון לעבור את רף 81 הנקודות שקבע קובי בראיינט.

בארה”ב רבים ציפו שמיאמי תוריד את אדבאיו בדיוק כאשר הגיע ל-81 נקודות, כמחווה לכוכב הלייקרס המנוח. "כל הסימנים הראו שמיאמי תוציא אותו עם 81 נקודות כמחווה מכובדת לבראיינט", נכתב. אולם המאמן אריק ספולסטרה בחר אחרת והותיר אותו על המגרש.

ספולסטרה ואדבאיו (רויטרס)

ההשוואה לקובי בראיינט

במהלך השידור אף נאמר כי אדבאיו צפוי לרדת מהמשחק באותו רגע. "באם עומד לצאת עכשיו", אמר השדר אריק ריד. "הוא יהיה מאושר לחלוק את הכבוד הזה עם האגדה המנוחה והגדולה קובי בראיינט, אחד השחקנים האהובים עליו בכל הזמנים".

אלא שבסופו של דבר זה לא קרה. ספולסטרה הודה לאחר המשחק: "אפילו לא העזתי לחשוב על להוציא אותו". בעקבות זאת אדבאיו נשאר על הפרקט והמשיך להגדיל את מאזנו. בשידור עצמו תהו גם על האפשרות לכך. "האם יש עוד משהו שמצפה לבאם?", אמר ריד בזמן המשחק. "מיאמי נחושה לעזור לו להשאיר חותם עמוק עוד יותר בהיסטוריה של המשחק".

באם אדבאיו (רויטרס)

עם זאת, ב’ניו יורק טיימס’ טענו כי עבור חלק מהצופים המהלך דווקא פגע במעט ברגע ההיסטורי. "המחווה הפשוטה של לעצור בדיוק ב-81 נקודות הייתה מסתירה את כל המבוכה סביב רדיפת הסטטיסטיקה ברגעים האחרונים", נכתב.

למרות זאת, הודגש כי ההישג עצמו נדיר במיוחד. אדבאיו, שלוש פעמים אולסטאר ושחקן נבחרת ארצות הברית שזכה פעמיים בזהב אולימפי, לא נחשב בדרך כלל למכונת נקודות. למעשה, לאורך תשע עונות בליגה הוא עבר ממוצע של 20 נקודות למשחק רק פעם אחת, ושיא הקריירה הקודם שלו עמד על 41 בלבד.

עוד נתון יוצא דופן שהודגש הוא מספר זריקות העונשין: כמעט מחצית מהנקודות הגיעו מהקו, כאשר אדבאיו קבע שיא ליגה עם 43 זריקות עונשין במשחק אחד ו-36 קליעות מהקו. לשם השוואה, ווילט צ'מברליין קלע 28 מהקו במשחק 100 הנקודות האגדי שלו, וקובי בראיינט קלע 18 בלבד במשחק ה-81 נקודות המפורסם.

ובסופו של דבר, למרות הביקורת על הדרך שבה הושג ההישג, גם ב’ניו יורק טיימס’ הודו בגודל הרגע. "מה שאדבאיו עשה היה מדהים בפני עצמו", נכתב. "אין על מה להתנצל. מגיעות לו מחמאות מכל עבר. אחרי הכל, 83 נקודות הן 83 נקודות".