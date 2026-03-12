יום חמישי, 12.03.2026 שעה 13:35
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
72%7020-748564דטרויט פיסטונס
68%6932-747465בוסטון סלטיקס
63%7330-771867ניו יורק ניקס
59%7585-780266קליבלנד קאבלירס
56%7065-716362אורלנדו מג'יק
55%7428-749866טורונטו ראפטורס
53%7636-760166פילדלפיה 76'
52%7631-765765אטלנטה הוקס
51%7849-800967מיאמי היט
51%7607-789068שארלוט הורנטס
44%7395-708564מילווקי באקס
44%7876-765066שיקגו בולס
28%7530-700865ברוקלין נטס
25%7857-727165אינדיאנה פייסרס
25%7731-709163וושינגטון וויזארדס
 מערב 
76%7137-773866אוקלהומה ת'אנדר
75%7016-749363סן אנטוניו ספרס
65%7183-748865יוסטון רוקטס
61%7753-800767דנבר נאגטס
59%7071-720764פיניקס סאנס
58%7767-793167מינסוטה טימברוולבס
56%7564-754266לוס אנג'לס לייקרס
52%7526-762966גולדן סטייט ווריורס
52%7115-719764לוס אנג'לס קליפרס
45%7789-763166פורטלנד בלייזרס
35%7567-733165דאלאס מאבריקס
34%7809-752765ניו אורלינס פליקנס
32%7755-752865ממפיס גריזליס
30%8252-780666יוטה ג'אז
25%8082-743667סקרמנטו קינגס

"עצירה ב-81 נקודות הייתה מסתירה את המבוכה"

בארה"ב ממשיכים לבקר את ההחלטה להשאיר את אדבאיו על הפרקט כדי לשבור את השיא של בראיינט: "הרדיפה סביב הסטטיסטיקה ברגעים האחרונים במשחק מביכה"

|
באם אדבאיו (רויטרס)
באם אדבאיו (רויטרס)

במשחק יוצא דופן, באם אדבאיו סיפק אחת מהופעות הקליעה המרשימות שנראו בשנים האחרונות ב-NBA עם 83 נקודות ב-129:150 של מיאמי על וושינגטון. למרות ההישג ההיסטורי, בכתבה רחבה שפורסמה ב’ניו יורק טיימס’ התייחסו לאירוע מזווית ביקורתית, וטענו כי האופן שבו התפתחו הדקות האחרונות של המשחק עורר לא מעט סימני שאלה.

בפתיחת הכתבה נכתב: "83 נקודות הן 83 נקודות. נקודה". יחד עם זאת, הודגש כי ההישג של אדבאיו הגיע בנסיבות מעט מוזרות. המשחק מול וושינגטון כבר הוכרע כאשר מיאמי הובילה ב-27 נקודות, ובכל זאת הכוכב נשאר על הפרקט בדקות האחרונות בניסיון לעבור את רף 81 הנקודות שקבע קובי בראיינט.

בארה”ב רבים ציפו שמיאמי תוריד את אדבאיו בדיוק כאשר הגיע ל-81 נקודות, כמחווה לכוכב הלייקרס המנוח. "כל הסימנים הראו שמיאמי תוציא אותו עם 81 נקודות כמחווה מכובדת לבראיינט", נכתב. אולם המאמן אריק ספולסטרה בחר אחרת והותיר אותו על המגרש.

ספולסטרה ואדבאיו (רויטרס)ספולסטרה ואדבאיו (רויטרס)

ההשוואה לקובי בראיינט

במהלך השידור אף נאמר כי אדבאיו צפוי לרדת מהמשחק באותו רגע. "באם עומד לצאת עכשיו", אמר השדר אריק ריד. "הוא יהיה מאושר לחלוק את הכבוד הזה עם האגדה המנוחה והגדולה קובי בראיינט, אחד השחקנים האהובים עליו בכל הזמנים".

אלא שבסופו של דבר זה לא קרה. ספולסטרה הודה לאחר המשחק: "אפילו לא העזתי לחשוב על להוציא אותו". בעקבות זאת אדבאיו נשאר על הפרקט והמשיך להגדיל את מאזנו. בשידור עצמו תהו גם על האפשרות לכך. "האם יש עוד משהו שמצפה לבאם?", אמר ריד בזמן המשחק. "מיאמי נחושה לעזור לו להשאיר חותם עמוק עוד יותר בהיסטוריה של המשחק".

באם אדבאיו (רויטרס)באם אדבאיו (רויטרס)

עם זאת, ב’ניו יורק טיימס’ טענו כי עבור חלק מהצופים המהלך דווקא פגע במעט ברגע ההיסטורי. "המחווה הפשוטה של לעצור בדיוק ב-81 נקודות הייתה מסתירה את כל המבוכה סביב רדיפת הסטטיסטיקה ברגעים האחרונים", נכתב.

למרות זאת, הודגש כי ההישג עצמו נדיר במיוחד. אדבאיו, שלוש פעמים אולסטאר ושחקן נבחרת ארצות הברית שזכה פעמיים בזהב אולימפי, לא נחשב בדרך כלל למכונת נקודות. למעשה, לאורך תשע עונות בליגה הוא עבר ממוצע של 20 נקודות למשחק רק פעם אחת, ושיא הקריירה הקודם שלו עמד על 41 בלבד.

עוד נתון יוצא דופן שהודגש הוא מספר זריקות העונשין: כמעט מחצית מהנקודות הגיעו מהקו, כאשר אדבאיו קבע שיא ליגה עם 43 זריקות עונשין במשחק אחד ו-36 קליעות מהקו. לשם השוואה, ווילט צ'מברליין קלע 28 מהקו במשחק 100 הנקודות האגדי שלו, וקובי בראיינט קלע 18 בלבד במשחק ה-81 נקודות המפורסם.

ובסופו של דבר, למרות הביקורת על הדרך שבה הושג ההישג, גם ב’ניו יורק טיימס’ הודו בגודל הרגע. "מה שאדבאיו עשה היה מדהים בפני עצמו", נכתב. "אין על מה להתנצל. מגיעות לו מחמאות מכל עבר. אחרי הכל, 83 נקודות הן 83 נקודות".

