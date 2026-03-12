יום חמישי, 12.03.2026 שעה 12:04
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

ניצל את הצ'אנס: המציאות הסוחפת של פיטארץ'

היהלום ממחלקת הנוער של ריאל מדריד ניצל את האומץ של ארבלואה כדי להבטיח את מקומו במשחק שחיזק את מעמדו במועדון: "זה מפגש שאתה תמיד שם בפיפא"

|
פיטארץ' מול ברנרדו סילבה (רויטרס)
פיטארץ' מול ברנרדו סילבה (רויטרס)

"זה המשחק שאתה תמיד שם בפיפא כדי לשחק". טיאגו פיטארץ' בן 18 בלבד, אבל הוא מדבר, זז ומשחק בטבעיות שמעל גילו. בריאל מדריד לא נפוץ ששחקן מהאקדמיה פורץ כל כך מהר ובנוכחות כה משמעותית בקבוצה הראשונה. ובכל זאת, המסלול שלו מתחיל להיראות כמעט בלתי נמנע.

העלייה שלו הייתה מהירה, אך לא מקרית. אלברו ארבלואה העלה אותו מקבוצת הנוער חובניל ב' לחובניל א' בינואר 2025, ורק חודשים ספורים לאחר מכן הוא כבר שיחק עם קאסטייה. כעת הגיע הצעד המכריע עם הקבוצה הראשונה. מול מנצ'סטר סיטי הוא סיפק הופעה שרבים מפרשים כרגע הפריצה שלו. לא רק בגלל הנתונים הסטטיסטיים, למרות שגם להם היה חלק, אלא בעיקר בזכות תחושת השליטה והאישיות שהקרין לאורך כל המשחק.

המספרים עוזרים להבין את גודל ההופעה: דיוק מסירות של 94%, ארבע חטיפות כדור ומפת חום שמראה כי כיסה כמעט כל חלק במגרש. אבל מה שבאמת בלט היה הנוכחות שלו במשחק. תמיד מציע אופציית מסירה, תמיד קרוב לכדור ותמיד מוכן לעזור.

פיטארץפיטארץ' (IMAGO)

טיאגו עצמו מסביר זאת בפשטות: "אני תמיד אהיה אסיר תודה לו כי הוא נתן בי את כל האמון שלו. אני מנסה להחזיר לו על כך. הוא מבקש ממני אישיות, לשחק כמו שאני יודע, וזה מה שהביא אותי לכאן. הוא אומר לי לא להילחץ עם הכדור, לרוץ, להילחם… וזה מה שאני מנסה לעשות".

האנרגיה המתמדת הזו היא אחת החוזקות הגדולות שלו. לפיטארץ' יש את הסיבולת לכסות שטחים ולספק תמיכה לאורך כל קו ההתקפה. הנוכחות שלו באזורים המרכזיים, שמאפשרת לפדריקו ואלוורדה לפעול במרחבים אחרים, הפכה לאחד המהלכים הטקטיים היעילים ביותר של ארבלואה בשבועות האחרונים. במידה רבה, שם החלה להיווצר העליונות של ריאל מדריד על סיטי.

הילה שונה גם ברגעי טעות

אפילו הטעות היחידה שלו לא שינתה את התחושה הכללית. גם ברגע של שגיאה, לבוגר מחלקת הנוער יש הילה שונה מהאחרים. במהלך אחד בתוך הרחבה הוא היסס עם הכדור, וקורטואה נאלץ להתערב עם הצלה מכריעה. השוער סיפר לאחר מכן בחיוך: "טיאגו החזיק בכדור יותר מדי זמן, כל הזמן אמרתי לו 'תמסור לי, תמסור לי'… אבל בסוף היה לו משחק נהדר ולמזלי הצלחתי להציל". גם הקהל בברנבאו הבין זאת והגיב במחיאות כפיים. מעבר לטעות, האוהדים זיהו משהו שהם תמיד מעריכים: האישיות לקחת סיכונים ולהמשיך לנסות.

קורטואה (IMAGO)קורטואה (IMAGO)

“בריאל הולכת ומתחזקת התחושה שפיטארץ’ הגיע לקבוצה הראשונה כדי להישאר, לפחות עד סוף העונה. בהתחשב בהתפתחות שלו בשבועות האחרונים, קשה אפילו לדמיין שלא יהיה חלק מלא מהסגל הראשון גם בעונה הבאה. הפריצה שלו מעלה גם נקודה שבמשך זמן רב היה קשה להבין עד הגעתו של ארבלואה: כדי לתת הזדמנות לשחקן צעיר, הוא לא חייב להיות הטוני קרוס הבא. לפעמים מספיק שהוא מסוגל להציע יותר פתרונות מהשחקן שמחזיק כרגע בעמדה הזו”, נכתב ב’מארקה’.

וזה בדיוק מה שהוא משדר. שחקן שלא מפסיק להציע את עצמו, שלא מפסיק לרוץ, שמכסה שטחים רבים ומבין בצורה מושלמת מתי לשלוט בכדור ומתי לתקוף את המרווח בין הבלם למגן. לעיתים נדמה היה שכבר שיחק במשחק כזה פעמים רבות. כאשר ירד מהמגרש בדקה ה-77, הרגליים שלו כבר כיסו חלק גדול מהברנבאו, והקהל העניק לו סטנדינג אוביישן. כדורגלן שהתקדם בשקט דרך שלבי המחלקה עד שכמעט בפתאומיות הפך לשם שצריך לקחת בחשבון.

/* LAST / NEXT ROUNDs */