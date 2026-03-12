יום חמישי, 12.03.2026 שעה 11:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

נמצא המתווה למימון שהיית שחקני ק"ש במרכז

סוף למצוקה: בעקבות הפרסום ב-ONE, משרד הספורט יפרסם מבחן תמיכה ייעודי שיכסה רטרואקטיבית את הוצאות הלינה של הקבוצה וקבוצות נוספות מקו העימות

|
עירוני קריית שמונה מתאמנת בשפיים (חגי מיכאלי)
עירוני קריית שמונה מתאמנת בשפיים (חגי מיכאלי)

נמצא הפתרון והמימון למצוקת עירוני קריית שמונה בעניין מימון השהייה של הקבוצה במלון בנתניה. הקבוצה הצפונית, שנאלצה שוב  לעזוב את ביתה בשל הירי הבלתי פוסק מצד ארגון הטרור חיזבאללה, מצאה את עצמה במערכה כלכלית מורכבת לא פחות מהמערכה הביטחונית. בעוד השחקנים והצוות שוהים במלון בנתניה ומתאמנים במתחם שפיים, היה זה הבעלים, איזי שרצקי, שנשא בנטל המימון היקר לבדו מכיסו הפרטי.

הבוקר (חמישי) חלה פריצת הדרך המיוחלת. זאת לאחר ששר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הנחה את אנשי משרדו לקדם פתרון לסוגיה. בשיחה רבת משתתפים שבה לקחו חלק מנכ"ל משרד הספורט כפיר כהן, מנכ"ל הקבוצה יוסי אדרי, וראשי מנהלת הליגות ארז כלפון וניר ינקלביץ', התבשרה הקבוצה על המהלך שלו חיכתה זמן רב.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

עיקרי המתווה החדש

מבחן תמיכה ייעודי: משרד הספורט יפרסם בתחילת השבוע הקרוב נוהל "מבחן תמיכה" שיאפשר העברת תקציבים ישירה לכיסוי הוצאות השהות.

• החלה רטרואקטיבית: התמיכה תוענק רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה הראשונית, מה שיסייע לבעלים לקבל החזרים על סכומים נכבדים שכבר שולמו.

• סיוע רוחבי לצפון: המתווה לא יוגבל רק לקריית שמונה, אלא יהיה פתוח לכל קבוצות הספורט מהצפון שנאלצו להתפנות, דוגמת הפועל גליל עליון (כדורסל) או הפועל מטה אשר (כדורעף).

• היקף התקציב: בשלב הראשון, גובה התמיכה המשוער לקבוצה יעמוד על כ-150-200 אלף ש"ח.

איזי שרצקי (חגי מיכאלי)איזי שרצקי (חגי מיכאלי)

בסביבת המועדון הביעו סיפוק רב מההתפתחות ומסרו כי מדובר ב"אוויר לנשימה" עבור הקבוצה. הגורמים ציינו כי מדובר בתיקון עוול הכרחי, שיבטיח כי הנטל הכלכלי של המלחמה לא ייפול אך ורק על כתפיו של הבעלים איזי שרצקי.

