"הבנו שאין לנו זכות קיום בלי בסיס שמגיע מלמטה"

מ.כ שער הנגב טומנת בחובה את אחד מסיפורי התקומה המרגשים של מלחמת חרבות ברזל. על אף התוגה והכאב מאירועי הזוועות של השבעה באוקטובר, שבאו לידי ביטוי בכ-160 נרצחים – בהם ראש המועצה אופיר ליבשטיין ז"ל, שניהל קרב עם מחבלים בקיבוץ כפר עזה – 27 אנשים שנחטפו לשבי החמאס, מאות פצועים ואלפי מפונים, המועדון הצליח לשקם את עצמו כבר במהלך עונת 2023/24.

חלק משחקני הקבוצות שהתפנו לאילת, הסתפחו לאימונים במחלקת הנוער של בני אילת, אחרים הצטרפו לאימונים בקבוצות באזור מגוריהם, ובאמצע אותה עונה שבו קבוצות המועדון לפעילות. בראשן עמדה קבוצת ילדים ג' עם השוער גל גולדשטיין, ששב משבי החמאס, ויחד הן ייצגו בכבוד את המועדון.

שתי עונות חלפו מאז, ובעונה הנוכחית מחלקת הנוער של מ.כ שער הנגב כבר מפעילה מספר שיא של ארבע קבוצות – טרום ב', טרום א', ילדים ג' וילדים א' – לצד פעילות של בית ספר לכדורגל, מתוך שאיפה להמשיך ולגדול בהדרגה. בראיון ל’וולה’ משתף רועי חלבי, המנהל המקצועי ומאמן קבוצת טרום א' במועדון, בתהליך הבנייה מחדש, במצב הנוכחי ובתקוות לעתיד.

רועי, איך עוברים הימים האלה על המועדון שלכם?

"שבוע וחצי לא פשוטים עוברים עלינו, ממצב של 100% משחקים, אימונים, הפנינג פורים שתוכנן בבתי הספר אצלנו במועצה, למצב של הדממה כפויה, עשרה ימים ללא אימונים, משחקים נדחו וכנראה יבוטלו, לא כולם יושלמו. הצוות שומר על קשר עם השחקנים וההורים בווטסאפ, שיחות רגילות, נתנו להם משימות ותרגילים לעבודה בבית, אבל אין תחליף לאימון במגרש. רק ביום שלישי האחרון חזרנו לקיים סוג של שגרת אימונים בחירום לפי ההנחיות של פיקוד העורף".

רועי חלבי (מ.כ שער הנגב)

למרות ההשלכות הקשות של אירועי השבעה באוקטובר, המועדון שלכם הצליח לצמוח. איך זה קרה?

"צמחנו העונה בפעם הראשונה לארבע קבוצות גיל. הבנו אחרי השבעה באוקטובר שאין זכות קיום למחלקה שלנו בלי בסיס רחב של שחקנים שמגיע מלמטה – מהגילאים הצעירים. הדגש הוא לקלוט כמה שיותר שחקנים בכיתות ג’-ה’, על מנת לפתוח קבוצות רחבות ומגוונות של טרומים, על מנת לא לפספס אף שחקן שהוא מוכשר וראוי לשחק בליגה".

איך עברה עליכם העונה עד לנקודת העצירה?

"בגלל שמגרש הכדורגל שלנו במועצה היה באמצע תהליך בנייה מחודשת, שהתעכבה בגלל אירועי השבעה באוקטובר, נאלצנו העונה לנדוד להתאמן ולשחק מתחילת העונה במגרשים בקיבוצים ברחבי המועצה, או להתאמן על מגרשים סינטטיים קטנים, שלא תואמים בגודלם את המגרשים שאנחנו מתחרים בהם בליגות של ההתאחדות. הטרומים שלנו פחות נפגעו מזה מקצועית, ופיצו במשחקים עם המון כישרון של השחקנים. קבוצות ילדים ב' וילדים א' שלנו נפגעו מזה יותר מבחינה מקצועית והישגית, כי זה כבר משחק 11×11, שדורשים תרגול ועמידה נכונה על מגרש באימונים.

"זה קריטי למשחקי הליגה, אבל אנחנו משתדלים לעשות להם ערבי גיבוש חברתיים, ולהביא מאמן מנטאלי, שייתן להם כלים להתגבר על הקשיים הלוגיסטיים עד סוף העונה, בתקווה שהמגרש שנמצא בשלבים סופיים, ייפתח לפחות לאימונים בחודשים האחרונים של העונה".

טרום א’ של שער הנגב (מ.כ שער הנגב)

ההשפעה של המצב

מי הקבוצות שהושפעו בצורה המשמעותית ביותר מהשלכות המצב בעונות האחרונות?

"השחקנים שהושפעו הכי הרבה הם של קבוצות ילדים ב' וילדים א'. לא מעט ילדים שחוו שינויים לוגיסטיים של אימונים ומשחקים כבר 3 עונות, נאלצו לנסוע ללא מעט אימונים ולכל המשחקים שלהם, בית/חוץ. נוסיף את זה לגיל ההתבגרות שגם מביא איתו חוסר יציבות, גרם לירידת מוטיבציה של הרבה שחקנים שהיו שחקנים מובילים אצלנו, ונכנעו לעומס, שכרוך מזה שאין מגרש מסודר ופרשו ממשחק תחרותי".

בתקווה שהליגות יחזרו לפעילות, מה השאיפות שלכם להמשך העונה ולעתיד?

"אנחנו שואפים לסיים את העונה הזאת בצורה מכובדת מבחינת הקבוצות שלנו, לשמור על הסגלים הקיימים, ומחכים בקוצר רוח לפתיחה של המגרש החדש, שייתן רוח גבית, ויהווה אבן שואבת לעוד ילדים ושחקנים מוכשרים. השאיפה תהיה לבנות מחלקה מסודרת מטרומים עד נוער. במקביל, לפתח מחלקת כדורגל בנות".