יום חמישי, 12.03.2026 שעה 11:18
כדורגל ישראלי

דרמה בערפל: ליגת העל תחודש? פקע"ר יכריע

בצל הירי מאיראן ולבנון, בכדורגל הישראלי דרוכים לקראת ההכרעה. הזרים ממתינים והקבוצות מתאמנות, וההחלטה לגבי חידוש המשחקים ב-21.3 תתקבל בסופ"ש

|
ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)
ירדן שועה מול קינגס קאנגווה (חגי מיכאלי)

עולם הכדורגל הישראלי נמצא כעת באחת מנקודות המתוחות ביותר שידע בשנים האחרונות. בעוד הקבוצות מנסות לשמור על שגרה מקצועית תחת אש ומתאמנות במרץ רב לקראת החזרה המתוכננת למגרשים, עננת חוסר ודאות כבדה מרחפת מעל חידוש ליגת העל.

חלק גדול מהשחקנים הזרים כבר נמצאים בישראל וחלק מאלו שעזבו אמורים לנחות בימים הקרובים, אך נכון לרגע זה עדיין לא ברור כלל האם הליגה אכן תחודש בסוף השבוע הבא כמתוכנן. הסיבה המרכזית לדריכות השיא היא ההסלמה הביטחונית המשמעותית שנרשמה במהלך הלילה האחרון.

הירי הגובר מצד איראן וארגון חיזבאללה, שעברו למתכונת של התקפות מתואמות לעבר שטח ישראל, הציב את גופי הספורט במצב של המתנה מורטת עצבים. במנהלת הליגות בכדורגל עוקבים בדאגה אחרי ההתפתחויות ומבהירים כי הם ימתינו להכרעת פיקוד העורף שתתקבל במהלך סוף השבוע הקרוב.

השאלות שעל הפרק הן האם מערכת הביטחון תעניק את האישור המיוחל לקיים את המשחקים במועד המקורי ביום שבת ה-21.3, ומה יהיו המגבלות שיוטלו על הקבוצות. התרחיש המרכזי שנבדק כרגע הוא חזרה לפעילות ללא קהל במטרה למזער סיכונים, אך הכל כפוף להערכות המצב המשתנות מדי שעה. הימים הקרובים צפויים להיות דרמטיים במיוחד עבור הענף, כאשר המצב הביטחוני בשטח הוא זה שיכריע בסופו של דבר את גורל העונה כולה.

