החלו עבודות השדרוג באצטדיון אור עקיבא

עיריית אור עקיבא, בשיתוף אגף הספורט ומחזיק תיק הספורט גולן מסיקה, החלו בעבודות תשתית באצטדיון הכדורגל העירוני במטרה לשדרג את התנאים לקבוצת הבוגרים, למחלקת הנוער ולתושבי העיר המשתמשים במגרש.

העירייה החלה אתמול (רביעי) בביצוע עבודות תשתית במגרש הספורט העירוני, שבמסגרתן יותקנו עמודי תאורה חדשים. המהלך נועד לשפר את מתקני הספורט במקום ולאפשר תנאי פעילות טובים יותר. הפרויקט מקודם ביוזמת העירייה ובשיתוף אגף הספורט העירוני, תוך מעורבותו של גולן מסיקה.

בעירייה ציינו כי השדרוג נועד לתת מענה טוב יותר לצורכי הספורטאים – הן לקבוצת הבוגרים והן למחלקות הנוער – וכן לקהילה המקומית המשתמשת במגרש. התקנת מערכת התאורה החדשה צפויה לאפשר קיום פעילות ספורטיבית גם בשעות הערב, ובכך להרחיב את היקף השימוש במתקן העירוני, שכיום מוגבל לשעות היום.

עוד נמסר כי העבודות הן חלק ממדיניות רחבה של המשך פיתוח ושיפור התשתיות העירוניות, גם בתקופה ביטחונית מורכבת כמו זו של מלחמת "שאגת הארי". בעירייה הדגישו כי למרות האתגרים בתקופה האחרונה, נמשכים המאמצים לקדם פרויקטים המיועדים לרווחת התושבים ולשדרוג מתקני הציבור והספורט בעיר.

העבודות באצטדיון אור עקיבא (באדיבות אגף הספורט – אור עקיבא)

הודעת אור עקיבא על המלחמה

בתוך כך, בימים האחרונים פרסם מועדון הכדורגל של אור עקיבא – הכולל קבוצת בוגרים בליגה ב' ועוד ארבע קבוצות במחלקת הנוער – הודעה לאוהדים ולתושבי העיר על רקע המצב הביטחוני. במועדון הביעו הזדהות עם כוחות הביטחון, עם הפצועים ועם משפחות הממתינות לשוב יקיריהן, והביעו תקווה לחזרה מהירה לשגרה.

במועדון הדגישו כי עבור הקהילה המקומית הכדורגל הוא הרבה מעבר למשחק בלבד, אלא גם מרחב מפגש המחבר בין תושבי העיר. עוד הביעו תקווה כי בקרוב ניתן יהיה לחזור לפעילות מלאה במגרש הביתי ולראות שוב את הקהל ביציעים, תוך שמירה על ערבות הדדית והקפדה על הנחיות הבטיחות בהתאם להוראות פיקוד העורף.