יום חמישי, 12.03.2026 שעה 22:27
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית

דקה 27: פרנצווארוש - בראגה 0:0

ליגה אירופית, שמינית גמר: קניקובסקי ואבו פאני פתחו, האחרון כמעט בישל למרות שליטה של האורחת. במקביל: סלטה - ליון 0:0, פורסט - מיטיולן 0:0

|
מוחמד אבו פאני מול רודריגו סלסאר (רויטרס)
מוחמד אבו פאני מול רודריגו סלסאר (רויטרס)

שמינית גמר הליגה האירופית יצאה היום (חמישי) לדרך ובחלק השני מצפים לנו עוד ארבעה משחקים. גם גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני יוצאים לדרך כשפרנצווארוש מארחת כעת את בראגה, סלטה ויגו פוגשת את ליון, נוטינגהאם פורסט מול מיטיולן וגנק נגד פרייבורג.

פרנצווארוש – בראגה 0:0

כשחקן, רובי קין הוביל את טוטנהאם לניצחון על הפורטוגלים בנוקאאוט לפני 19 שנים, וכעת הוא פוגש אותם כמאמן פרנצווארוש. ההונגרים בלתי מנוצחים בחמישה משחקים ביתיים בליגה האירופית העונה, בעוד בראגה תנסה להעביר את ההכרעה לגומלין.

סלטה ויגו – ליון 0:0

הצרפתים סיימו את שלב הליגה במקום הראשון, אבל הם סופרים כבר ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון. הספרדים חוזרים לשמינית הגמר לראשונה מזה שמונה שנים והם בכושר טוב למרות ההפסד 2:1 לריאל מדריד, עם ארבעה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים.

נוטינגהאם פורסט – מיטיולן 0:0

הדנים המפתיעים סיימו את שלב הליגה במקום השלישי עם שישה ניצחונות והם אפילו ניצחו את האנגלים 2:3 במשחק חוץ באוקטובר. נוטינגהאם הדיחה את פנרבחצ’ה בפלייאוף, אבל מאז ה-0:3 על הטורקים במשחק הראשון היא לא ניצחה בארבעה משחקים ברצף.

גנק – פרייבורג 0:1

הבלגים עלו לשמינית הגמר אחרי 4:6 דרמטי בסיכום על דינמו זאגרב בפלייאוף. הגרמנים בכושר לא משהו עם ניצחון בודד בארבעת המשחקים האחרונים – 1:2 על בורוסיה מנשנגלדבאך, והם מקווים לצאת לדרך חדשה.

דקה 24, שער! גנק עלתה ל-0:1: מהלך נהדר הסתיים עם דאבל פס שהגיע לזכריה אל אואהדי, והאחרון שלח וולה חד לרשת כדי לשים את הבלגים ביתרון.

