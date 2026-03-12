יום חמישי, 12.03.2026 שעה 10:13
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

פונט במגעים לאופציית רכישה מועדפת להולאנד

המועמד לנשיאות ברצלונה נפגש במדריד עם אנשי מנצ'סטר סיטי במטרה לבחון אפשרות שתאפשר למועדון הקטלוני לקבל עדיפות בעתיד בהחתמת החלוץ הנורבגי

|
הולאנד (IMAGO)
הולאנד (IMAGO)

פצצה בהקשר הבחירות לנשיאות ברצלונה. בשבועות של תנועה מתמדת, הבטחות ודיונים סביב הבחירות בברצלונה, ב’ספורט’ תיעדו במדריד את מה שייתכן שתהיה אחת התמונות שיסמנו את הישורת האחרונה של הקמפיין.

בכלי התקשורת תיעדו את אנשי המחלקה המקצועית של ויקטור פונט כשהם יוצאים ממלון הקבוצה של מנצ'סטר סיטי בבירת ספרד, מלון Four Seasons. קרלס פלנצ'ארט ושאבי אגילאר, חברים בצוות של פונט, קיימו פגישות בתוך המלון עם מנכ"ל המועדון האנגלי, פראן סוריאנו, ועם המנהל הספורטיבי שלו, הוגו ויאנה.

לפי מקורות שנבדקו, אחד היעדים של הפגישות הוא להשיג אופציית רכישה מועדפת לברצלונה אם יגיע היום שבו ארלינג הולאנד ומנצ'סטר סיטי יחליטו להיפרד. החלוץ הנורבגי נחשב כבר זמן רב לאחת המטרות הספורטיביות הגדולות שמקושרות למועדון, ושמו ממשיך להופיע בתוכניות לטווח הארוך.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

הולאנד האריך לאחרונה את חוזהו במנצ'סטר סיטי בחוזה ארוך טווח עד 2034, ולכן מהלך כזה לא נחשב אפשרי בטווח הקצר. עם זאת, קבלת זכות עדיפות תעניק לברצלונה קדימות על פני קבוצות אחרות שהביעו עניין, כמו ריאל מדריד.

פעילות אינטנסיבית

למעשה, ויקטור פונט עצמו רמז הבוקר כי "המחלקה המקצועית בימים האלה פעילה מאוד בשוק, נוסעת ונפגשת עם מועדונים. אנחנו קרובים מאוד לכמה דברים שנוכל להציע להאנזי פליק". יש לציין כי פלנצ'ארט, שעבד לצד פפ גווארדיולה במשך כמעט שני עשורים בברצלונה, מנצ'סטר סיטי ובאיירן מינכן, מחזיק בקשר מצוין עם המאמן וגם עם המועדון האנגלי.

השיחות נערכו בדיסקרטיות מלאה בתוך המלון, ליתר דיוק בחדר פרטי, בניסיון לשמור על הפגישה הרחק מאור הזרקורים ומהעיניים החיצוניות. כך מועמדותו של ויקטור פונט מתמקדת מראש בעסקאות אסטרטגיות לעתיד. במקרה הזה, ניסיון להבטיח שלמועדון תהיה עדיפות אם יום אחד הולאנד ומנצ'סטר סיטי יחליטו להיפרד. אם תרחיש כזה אכן יתרחש בעתיד, פונט רוצה שלברצלונה תהיה הזכות הראשונה להביא את הולאנד לקבוצה.

