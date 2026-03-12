יום חמישי, 12.03.2026 שעה 11:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קרובים מתמיד: שחר צפוי להודיע שבכר ממשיך

נשיא חיפה אמור להכריז רשמית על החתמת המאמן לשנתיים הקרובות אחרי שיסוכמו הפרטים. וגם: יעד הרכש לעונה הבאה והמשך ההכנות לחזרת הליגה האפשרית

|
ברק בכר ויעקב שחר (עמרי שטיין)
ברק בכר ויעקב שחר (עמרי שטיין)

נשיא מכבי חיפה, יעקב שחר, אמור בכל יום נתון להכריז רשמית על מינויו של ברק בכר למאמן בשנתיים הקרובות וזאת אחרי שיסוכמו כל הפרטים האחרונים בין הצדדים.

ללא קשר לחתימה הצפויה, על בכר מוטלת המשימה להוביל את חיפה לאירופה דרך הליגה או גביע המדינה. בליגה המצב של הקבוצה לא משהו בלשון המעטה, ואם היא רוצה לפתוח את המאבק על הכרטיס לאירופה, היא חייבת לנצח את הפועל ת"א הרביעית, אחרת הפער ממנה יגדל לתשע נקודות. זה כבר יהיה פער כמעט בלתי מחיק. סביר להניח שהמקום הרביעי יוביל לאירופה.

בחיפה לא מדברים בקול רם על העונה הבאה עד להודעה הרשמית של שחר בנוגע להחתמתו של בכר, אבל במועדון מבינים היטב שהם יהיו חייבים להתחזק במספר עמדות מפתח של שחקנים בתפקיד קשר ה-10, חלוץ מטרה ואולי שחקן כנף נוסף. זאת למרות שבפועל יש לקבוצה שני שחקני כנף באנקרים דוגמת מנואל בנסון שנחשב לזר שובר שוויון וקנג'י גורה שרק הולך ומשתפר והופך לשחקן סופר משמעותי.

קנגקנג'י גורה ומנואל בנסון (עמרי שטיין)

כרגע ובהנחה שלא ניתן יהיה להחזיר את מוחמד אבו פאני שצריך לקבל החלטה עם עצמו אם הוא רוצה לחזור לשחק בארץ, הקישור של חיפה מוצף בשחקנים. מי יותר ומי פחות משמעותיים, אבל עדיין קישור שכל קבוצה יכולה להתברך בו: עלי מוחמד, איתן אזולאי, נבות רטנר, ירין לוי, שאם לא יימכר בקיץ יחזור לקבוצה, סדריק דון, פטר אגבה שלדעת גורמים בקבוצה יכול להמשיך ולהתפתח, מיכאל אוחנה ודולב חזיזה. כאמור, לכך יכול להתווסף קשר זר בונה משחק בדמותו של ברוניניו, שבחיפה יעשו מאמץ להחתימו בקיץ, ואם לא הוא, אז קשר זר אחר ברמה הכי גבוהה שניתן להביא.

חיפה חוזרת לאימונים

בתוך כך, אחרי יום חופשי מכבי חיפה תחדש היום את אימוניה עם סגל כמעט מלא להוציא את הפצועים פייר קורנו ופדראו, כמו גם את ג’ורג’ה יובאנוביץ' שטרם חזר לארץ. זאת כדי להמשיך בהכנות לאפשרות שהליגה תחודש בסוף השבוע הבא במשחק חוץ בבלומפילד ללא קהל מול הפועל ת"א.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */