קינסקי שובר שתיקה אחרי הסיוט בליגת האלופות

שוער טוטנהאם אנטונין קינסקי דיבר לראשונה לאחר מה שהגדיר כ"סיוט" במשחק מול אתלטיקו מדריד. השוער בן ה-22 ספג השפלה קשה כאשר הוחלף כבר בדקה ה-17 במהלך ההפסד הכבד 5:2 של טוטנהאם בחוץ לאתלטיקו בשמינית גמר ליגת האלופות.

הצ'כי פתח בהרכב לראשונה תחת איגור טודור במשחק ביום שלישי, אך לאחר שתי טעויות קשות שהובילו לכך שטוטנהאם נקלעה לפיגור 3:0 במדריד, המאמן החדש של הספרס החליט להחליפו במהירות. טודור אף לא התייחס אליו כאשר ירד מהמגרש, אם כי מספר שחקנים ניסו לנחם אותו.

“מחלום לסיוט”

קינסקי פרסם הודעה באינסטגרם והודה לכל מי שתמך בו לאחר ההפסד. "תודה על ההודעות", כתב. "מחלום לסיוט ואז שוב לחלום. נתראה". לאחר שנבחר לפתוח בהרכב לפני גוליילמו ויקאריו, קינסקי היה אחראי לשער הראשון של אתלטיקו כבר בדקה השישית, כאשר החליק ואיבד את הכדור. בשער השלישי, בדקה ה-15, הוא בעט בכדור שפגע ברגלו שלו והשאיר את חוליאן אלברס מול שער ריק.

הסטורי של קינסקי (אינסטגרם)

אנטונין קינסקי מוחלף (רויטרס)

לאחר המהלך הזה ביקש טודור מוויקאריו להתחמם והכניס אותו למגרש. המאמן הסביר לאחר המשחק כי ההחלטה נועדה להגן על קינסקי. "מה שקרה הוא נדיר מאוד", הודה טודור. "אני מאמן כבר 15 שנה ומעולם לא עשיתי דבר כזה. זה היה הכרחי כדי לשמור על השחקן וגם על הקבוצה. מצב בלתי נתפס, אין מה להוסיף".

הקרואטי גם הגן על ההחלטה לפתוח עם קינסקי, שצפוי לחזור לספסל כאשר טוטנהאם תפגוש את ליברפול ביום ראשון. "לפני המשחק זו הייתה ההחלטה הנכונה בהתחשב במצב שלנו, בלחץ על ויקאריו ובתחרות נוספת", הסביר. "טוני הוא שוער טוב מאוד. מבחינתי זו הייתה ההחלטה הנכונה. אחרי מה שקרה קל לומר שזו לא הייתה הבחירה הנכונה. דיברתי עם טוני לאחר המשחק והסברתי לו שהוא השחקן המתאים ושוער טוב”.

איגור טודור (רויטרס)

"לצערנו זה קרה במשחק גדול כזה, עם הטעויות האלו. הוא הצטער על כך. הקבוצה איתו וגם אני. דיברתי איתו, הוא מבין את הרגע ואת הסיבה שהוחלף. כמו שאמרתי, הוא שוער מצוין. אנחנו איתו, כולנו ביחד. זה אף פעם לא עניין של שחקן אחד. זה קרה. זו ליגת האלופות ושילמנו על פתיחת המשחק הזו. זה היה יותר מדי עבורנו ברגע הזה, כשאנחנו פגיעים וחלשים”, הוסיף המאמן.

"אני מבין מי אנחנו ואילו בעיות יש לנו. בכל משחק קורה משהו. לפעמים קשה מאוד להסביר. כשדברים כאלה קורים במצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, לצערי זה המצב. אפילו ההחלקות האלה קורות וזה מסביר את הרגע שבו אנחנו נמצאים", סיכם.