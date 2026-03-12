יום חמישי, 12.03.2026 שעה 11:27
ספורט אחר  >> טניס

רבע גמר אינדיאן וולס: סינר פוגש את טיין

האיטלקי המדורג 2 יתמודד מול היהלום האמריקאי בן ה-20, שהפך לאמריקאי הצעיר במאה הנוכחית שמגיע לרבע הגמר. כל הפרטים לקראת המפגש המסקרן.

|
יאניק סינר מכה כדור. (רויטרס)
יאניק סינר מכה כדור. (רויטרס)

טורניר המאסטרס 1000 באינדיאן וולס 2026 מגיע לשלבי ההכרעה, ורבע הגמר מבטיח לנו מפגש קצוות מרתק במיוחד. מצד אחד, יאניק סינר, המדורג שני בטורניר ואחד הכוכבים הגדולים של עולם הטניס כיום. מהעבר השני, תקוות הקהל המקומי והיהלום האמריקאי העולה, לרנר טיין בן ה-20, המדורג 25 בתחרות. המשחק, שייערך ביום חמישי באצטדיון המרכזי (לא לפני השעה 22:00 שעון ישראל), מרכז אליו את מירב תשומת הלב של חובבי הענף.

סינר מגיע למפגש הזה לאחר שעבר מבחן אופי לא פשוט בשמינית הגמר מול ז'ואאו פונסקה הברזילאי, יריב צעיר ומוכשר נוסף מדור העתיד. האיטלקי נזקק לשני שוברי שוויון מתוחים כדי להבטיח את מקומו בשמונה האחרונים. עבור כוכב על כמו סינר, כל עלייה למגרש מלווה בציפיות עצומות ובחובה לנצח, אך נראה שתהליך השיפור והוספת הגיוון למשחקו מתחילים לשאת פרי. הוא יגיע לרבע הגמר מלא בביטחון, בידיעה שהוא הפייבוריט הברור.

יאניק סינר חובט בכדור במהלך המשחק. (רויטרס)יאניק סינר חובט בכדור במהלך המשחק. (רויטרס)

מנגד, לרנר טיין חווה את טורניר הפריצה המשמעותי ביותר בקריירה שלו. הטניסאי הצעיר מאירוויין, קליפורניה, שמתאמן תחת הדרכתו של אגדת העבר מייקל צ'אנג, עשה היסטוריה קטנה כשהפך לאמריקאי הצעיר ביותר במאה הנוכחית שמעפיל לרבע גמר הטורניר היוקרתי. המסע שלו לשלב זה היה רצוף בדרמות, כולל ניצחונות מרשימים בשלוש מערכות על יריבים מנוסים ממנו כמו בן שלטון ואלחנדרו דוידוביץ' פוקינה.

הניצחון על דוידוביץ' פוקינה המחיש יותר מכל את החוסן המנטלי של טיין. האמריקאי נקלע לפיגור והודה כי במערכה הראשונה סבל מאנרגיה ירודה ופיזור מחשבתי, אך הצליח להתעשת. הוא הציל שתי נקודות משחק מול הספרדי, אחת מהן בעזרת חבטת העברה מרהיבה וזוויתית של חיתוך (סלייס) בכף היד, בדרך לניצחון אפי של 4-6, 6-1, 7-6(4). נתון מדהים נוסף שמדגיש את קור הרוח שלו הוא מאזן מושלם של 0-4 בשוברי שוויון במהלך הטורניר הנוכחי.

פרשן הטניס ושחקן העבר, ג'ים קורייר, היטיב לתאר את ההבדל בין טיין לשחקנים אחרים בסבב: "כשבן שלטון נכנס לחדר, אתה אומר 'הוא אתלט, הוא תופעת טבע, הוא לא כמונו'. אבל כשלרנר טיין נכנס, הוא צנוע, אלגנטי וזורם. אתה מזהה שיש בו משהו מיוחד, אבל אתה לא בטוח מה זה - אולי הוא גאון טכנולוגי? אולי כנר?". קורייר סיכם וכינה את טיין "קוסם" ואתלט יוצא דופן שמשחק טניס כאילו אין רשת ואין קווים.

זהו יהיה המפגש השני בקריירה בין סינר לטיין. בפעם הקודמת, בגמר טורניר בייג'ינג בסתיו שעבר, האיטלקי שלט ללא עוררין וניצח בקלות 2-6, 2-6. עם זאת, טיין של אינדיאן וולס הוא שחקן שונה ומשופר בהרבה. ההגשה שלו, שנחשבה בעבר לנקודת תורפה, מגיעה כעת למהירויות של למעלה מ-200 קמ"ש, והוא הוסיף עוצמה רבה לחבטות החלקות הטבעיות שלו. בנוסף, הוא ייהנה מדחיפה אדירה של הקהל הביתי.

למרות השיפור הניכר ביכולתו של טיין, האתגר שניצב בפניו הוא עצום. סינר ידוע כשחקן שניזון מהעוצמות של יריביו, וככל שטיין יחבוט חזק יותר, כך האיטלקי צפוי להחזיר בעוצמה רבה יותר. המנצח בהתמודדות המרתקת הזו יעפיל לחצי הגמר, ויעשה צעד נוסף לעבר התואר. במשחק מסקרן נוסף בשלב רבע הגמר שייערך באותו היום, יתמודד אלכסנדר זברב המדורג רביעי מול ארתור פיס הצרפתי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
