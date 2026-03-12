יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:54
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"גם אתם עושים את זה?": העקיצה של ארסנל

התותחנים ספגו מקרן ב-1:1 מול לברקוזן, ומאמן המצבים הנייחים שלהם עקץ את יולמן שביקר את השיטה. המאמן: "רק שאלתי אם זה חוקי, כולם עושים את זה"

|
רוברט אנדריש כובש (IMAGO)
רוברט אנדריש כובש (IMAGO)

ארסנל אמנם הצליחה לחלץ 1:1 דרמטי מול באייר לברקוזן במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, אך לאחר השריקה האחרונה עיקר השיח נסב סביב חילופי הדברים בין אנשי הקבוצות - ובעיקר סביב המצבים הנייחים.

מאמן המצבים הנייחים של ארסנל, ניקולה ז’ובר, עקץ את מאמן לברקוזן, קספר יולמן, לאחר שהגרמנים עלו ליתרון מקרן. בזמן החגיגות הוא פנה אליו ואמר: "גם אתם עושים את זה, אה?" - רמז לכך שגם לברקוזן משתמשת ביתרונות פיזייים ברחבה כדי לכבוש במצבים נייחים, משהו שעליו מתח המאמן הדני ביקורת לפני המשחק.

כזכור, לברקוזן עלתה ליתרון בדקה ה-60 כאשר הקפטן רוברט אנדריש נותר חופשי ונגח לרשת לאחר קרן של אלחנדרו גרימלדו. זה היה גם הרגע הראשון העונה שבו ארסנל מצאה את עצמה בפיגור במסגרת ליגת האלופות.

לאחר המשחק יולמן ניסה להבהיר כי דבריו לפני ההתמודדות לא כוונו ספציפית לארסנל: “גם אנחנו עושים את זה. אנחנו משתמשים בחסימות ברחבה כדי ליצור שטח. רק שאלתי אם זה בתוך החוקים לבצע חסימה פיזית ולהוציא שחקן מהעמדה שלו כדי לפנות מקום".

רוברט אנדריש רץ לחגוג (רויטרס)רוברט אנדריש רץ לחגוג (רויטרס)

לדבריו, התגובה של ז’ובר הייתה ישירה לדברים שאמר במסיבת העיתונאים: “הוא פשוט אמר: ‘גם אתם עושים את זה, אה?’. זה אותו דבר אצל כל הקבוצות, כולנו עושים את זה".

ארטטה: לא היינו מוכנים

גם מאמן ארסנל, מיקל ארטטה, הודה שהקבוצה שלו התאכזבה במיוחד מהשער שספגה, בעיקר משום שהצוות המקצועי הזהיר מראש מהמהלכים של לברקוזן. “הראינו לשחקנים שלושה קטעי וידאו מהמשחק שלהם בסוף השבוע האחרון, בשלוש דרכים שונות, אבל לא היינו מוכנים לזה ונתפסנו”, אמר ארטטה.

למרות זאת, התותחנים הצליחו לחזור למשחק בדקות הסיום. המחליף נוני מדואקה סחט פנדל לאחר מגע עם מאליק טילמן, ואת הבעיטה כבש בקור רוח קאי האברץ בדקה ה-89 - דווקא מול קבוצתו לשעבר.

מדואקה סיפר לאחר המשחק: “אני רק יודע שהרגשתי מגע, נפלתי והיה פנדל”. הוא גם החמיא לחברו לקבוצה: “קאי האברץ כובש פנדלים תחת לחץ גדול לאורך כל הקריירה שלו. הוא שמר על קור רוח בצורה נהדרת. אני שמח בשבילו וגם בשביל הקבוצה".

