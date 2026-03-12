"גם אתם עושים את זה?": העקיצה של ארסנל

ארסנל אמנם הצליחה לחלץ 1:1 דרמטי מול באייר לברקוזן במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות, אך לאחר השריקה האחרונה עיקר השיח נסב סביב חילופי הדברים בין אנשי הקבוצות - ובעיקר סביב המצבים הנייחים.

מאמן המצבים הנייחים של ארסנל, ניקולה ז’ובר, עקץ את מאמן לברקוזן, קספר יולמן, לאחר שהגרמנים עלו ליתרון מקרן. בזמן החגיגות הוא פנה אליו ואמר: "גם אתם עושים את זה, אה?" - רמז לכך שגם לברקוזן משתמשת ביתרונות פיזייים ברחבה כדי לכבוש במצבים נייחים, משהו שעליו מתח המאמן הדני ביקורת לפני המשחק.

כזכור, לברקוזן עלתה ליתרון בדקה ה-60 כאשר הקפטן רוברט אנדריש נותר חופשי ונגח לרשת לאחר קרן של אלחנדרו גרימלדו. זה היה גם הרגע הראשון העונה שבו ארסנל מצאה את עצמה בפיגור במסגרת ליגת האלופות.

לאחר המשחק יולמן ניסה להבהיר כי דבריו לפני ההתמודדות לא כוונו ספציפית לארסנל: “גם אנחנו עושים את זה. אנחנו משתמשים בחסימות ברחבה כדי ליצור שטח. רק שאלתי אם זה בתוך החוקים לבצע חסימה פיזית ולהוציא שחקן מהעמדה שלו כדי לפנות מקום".

רוברט אנדריש רץ לחגוג (רויטרס)

לדבריו, התגובה של ז’ובר הייתה ישירה לדברים שאמר במסיבת העיתונאים: “הוא פשוט אמר: ‘גם אתם עושים את זה, אה?’. זה אותו דבר אצל כל הקבוצות, כולנו עושים את זה".

ארטטה: לא היינו מוכנים

גם מאמן ארסנל, מיקל ארטטה, הודה שהקבוצה שלו התאכזבה במיוחד מהשער שספגה, בעיקר משום שהצוות המקצועי הזהיר מראש מהמהלכים של לברקוזן. “הראינו לשחקנים שלושה קטעי וידאו מהמשחק שלהם בסוף השבוע האחרון, בשלוש דרכים שונות, אבל לא היינו מוכנים לזה ונתפסנו”, אמר ארטטה.

למרות זאת, התותחנים הצליחו לחזור למשחק בדקות הסיום. המחליף נוני מדואקה סחט פנדל לאחר מגע עם מאליק טילמן, ואת הבעיטה כבש בקור רוח קאי האברץ בדקה ה-89 - דווקא מול קבוצתו לשעבר.

מדואקה סיפר לאחר המשחק: “אני רק יודע שהרגשתי מגע, נפלתי והיה פנדל”. הוא גם החמיא לחברו לקבוצה: “קאי האברץ כובש פנדלים תחת לחץ גדול לאורך כל הקריירה שלו. הוא שמר על קור רוח בצורה נהדרת. אני שמח בשבילו וגם בשביל הקבוצה".