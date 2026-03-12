גווארדיולה: הם הגיעו ל-3 מצבים וכבשו 3 שערים

פפ גווארדיולה התייצב בפני התקשורת בחדר העיתונאים של הברנבאו לאחר ההפסד הכבד 3:0 של מנצ'סטר סיטי לריאל מדריד, כאשר משחק הגומלין של שמינית גמר ליגת האלופות ייערך ביום שלישי הקרוב באצטדיון איתיחאד.

על המשחק: "3:0 עדיף מ-4:0. אני לא יכול להכחיש שיש לי תחושה שקשה לשלוט במעברים שלהם. אבל אני חושב ששיחקנו די טוב, הגענו הרבה פעמים לקו ההגנה האחרון שלהם. המסירות עבדו היטב, אבל לא הגנו טוב על השער הראשון. זו תוצאה קשה, אבל נשארו 6 ימים וננסה שוב עם האוהדים שלנו".

“הולכים לנסות”

האפשרויות לגומלין: "אין הרבה אפשרויות, אבל אנחנו הולכים לנסות, בידיעה שזה מסובך. נבדוק את זה עם האנשים שלנו כי אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיות טובים יותר".

ההרכב והשינויים: "היו יותר שינויים נגד ניוקאסל. ניסינו לצאת מאחור עם הכדור, הגענו הרבה קדימה, הם הגיעו רק 3 פעמים במחצית הראשונה וכבשו 3 שערים. הם שיחקו עם 5 שחקני הגנה והיה קשה למצוא מרווחים. זו ריאל מדריד, יש להם הרבה איכות. ג'רמי שיחק טוב מאוד, סאביניו נגד ניוקאסל... ניסינו לנצל את המצבים שלנו, עם שחקנים קרובים לרחבה. זו הייתה המטרה".

פפ גווארדיולה (רויטרס)

על הזהות של קבוצתו: "ברוב הזמן כן שמרנו עליה. מדריד ראויה לניצחון, יש להם את ויני, ארדה, פדה... במחצית השנייה שיחקנו טוב יותר, היינו צריכים להגן טוב יותר בשער הראשון שלהם, אבל השני היה שער נהדר".

הרמה של סיטי: "המשחק שלנו לא היה רע מספיק כדי להפסיד 3:0. ריאל מדריד שיחקה טוב, ואם הם מנצחים 3:0..."

על התחושה שלו: "אני לא מרגיש חסר אונים. היינו מה שאני רוצה לראות בקבוצות שלי. לא יצרנו הרבה מצבים מול לקורטואה, אבל נכנסנו הרבה לרחבת החמש, וכל מה שהיה חסר זו המסירה האחרונה. הם תמיד מסוכנים כשהם יכולים לרוץ. קורטואה לא נדרש להרבה הצלות, אבל יצרנו הרבה מצבים, פשוט היה חסר המגע האחרון. וזה אומר שלא היינו כל כך רעים".

קורטואה (IMAGO)

על הפתיחה: "ב-15 הדקות הראשונות לא היה צורך לשנות. זה היה כדור ארוך, בפעם הרביעית קורטואה חיפש את פדה, ניקו העריך לא נכון את הכדור ופדה נתן נגיעה ראשונה נהדרת. מדריד תמיד משחקת טוב, תמיד היו להם המעברים האלה. זה היה המשחק ה-50 שלי נגדם ותמיד היו להם החוזקות האלה. אבל התחושה שלי היא שלא היינו כל כך רעים".

התוכנית של ריאל מדריד: "בדרך כלל הם משחקים 4-4-2, אבל הפעם הם שמו 5 בקישור, פתחו את המגרש מאוד עם ויני וברהים, והגנו עם 5 כדי שיהיו יותר שחקנים במרכז המגרש. ניסינו לדחוף את רובן ומארק קדימה, אבל פדה עשה כמה ריצות מצוינות שהסתיימו בצורה נהדרת. ועל כך צריך לברך אותם".