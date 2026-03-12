יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:53
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
7738-7737קובנטרי1
6936-5837מידלסברו2
6841-5137מילוול3
6538-6436איפסוויץ'4
6353-5937האל סיטי5
5747-5536רקסהאם6
5447-5836סאות'המפטון7
5448-5437דרבי קאונטי8
5242-4636ווטפורד9
5247-4737בירמינגהאם10
5244-4437סוונסי11
5048-4837בריסטול סיטי12
4951-5237שפילד יונייטד13
4946-4237פרסטון14
4845-4936נוריץ'15
4839-4237סטוק סיטי16
4744-3537צ'רלטון17
4759-4637ק.פ.ר18
4047-3636פורטסמות'19
3948-3437בלקבורן20
3857-5037לסטר21
3848-3537אוקספורד יונייטד22
3754-3637ווסט ברומיץ'23
-674-2337שפילד וונסדיי24

"דניאל פרץ הציל את סאות'המפטון שוב ושוב"

באנגליה שיבחו את השוער הישראלי: "סיפק כמה הצלות נהדרות בזמן שהקבוצה שלו לא הייתה במשחק, הקדושים רוצים להפוך את המעבר שלו מבאיירן לקבוע"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

סאות'המפטון פספסה הזדמנות להתקרב למקומות שמובילים לפלייאוף בצ'מפיונשיפ, לאחר שנפרדה ב-1:1 בלבד מווסט ברומיץ' מהתחתית. למרות ההופעה המאכזבת של הקבוצה, מי שבלט מעל כולם היה השוער הישראלי דניאל פרץ, שסיפק עוד משחק מרשים בין הקורות.

הקדושים נקלעו למשחק לא פשוט, כאשר היריבה הצליחה להגיע למספר מצבים מסוכנים, אך פרץ היה שם פעם אחר פעם עם שורת הצלות חשובות. בסופו של דבר סאות'המפטון הצליחה לחלץ נקודה עם שער בתוספת הזמן, והיא מדורגת כעת במקום ה-7 עם 54 נקודות, מרחק 3 נקודות בלבד מוורקסהאם שבמקום השישי שמוביל לפלייאוף.

בתקשורת האנגלית החמיאו לשוער הישראלי לאחר המשחק. "פרץ הציל את הקדושים, שוב ושוב ושוב", נכתב באחד האתרים, "הוא סיפק כמה הצלות נהדרות בזמן שסאות'המפטון כמעט לא הייתה במשחק". ביקורת חריפה הופנתה גם כלפי הקבוצה: "זו הייתה הופעה נוראית של סאות'המפטון. בלי אנרגיה, בלי מוטיבציה ובלי יכולת. מלבד הנקודה והיכולת של דניאל פרץ, אין הרבה מה לקחת מהמשחק הזה".

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

באתר "סיינטס מארצ'ינג" העניקו לדניאל פרץ ציון 7, הגבוה ביותר בסאות'המפטון במשחק, לצד כובשי השערים קייל לארין ולאו סיאנזה. באתר ציינו כי השוער הישראלי הפגין נוכחות מרשימה ברחבה, שלט היטב בכדורי הגובה והצליח להתמודד גם עם מספר ניסיונות מסוכנים של היריבה מחוץ לרחבה.

גם במדד הציונים של SofaScore זכה פרץ להערכה גבוהה עם ציון 7.7. מדובר בציון השלישי הגבוה ביותר שקיבל מאז שהצטרף לסאות'המפטון, אחרי המשחק ברבע גמר הגביע מול פולהאם והמפגש שהסתיים ב-1:1 מול צ'רלטון. במהלך המשחק רשם חמש הצלות ואף נבחר לאיש המשחק.

בכלי תקשורת נוספים באנגליה הדגישו את תרומתו הגדולה של השוער הישראלי. באתר "אקספרס אנד סטאר" כתבו כי פרץ היה מהשחקנים העמוסים ביותר על כר הדשא, כאשר שוב ושוב נדרש להתערב ולהדוף ניסיונות מסוכנים.

ציונים גבוהים. דניאל פרץ (רויטרס)ציונים גבוהים. דניאל פרץ (רויטרס)

עוד צוין כי גם במהלך השער שספג סיפק השוער הצלה ראשונה מצוינת, אך לא הייתה לו אפשרות למנוע את הכדור החוזר שנכנס לרשת. "פרץ היה עסוק מאוד. הוא עצר בעיטה אחר בעיטה וביצע כמה הצלות מרשימות במיוחד", נכתב שם.

עתידו של פרץ

באנגליה מציינים כי השוער בן ה-25 ממשיך להרשים מאז שהגיע בהשאלה בתחילת השנה. עד כה הוא כבר רשם 11 הופעות במדי סאות'המפטון ושמר על רשת נקייה ב-5 משחקים, נתונים שמחזקים את ההערכה כלפיו במועדון.

על פי הדיווחים, בהסכם ההשאלה של פרץ כלולה גם אופציית רכישה בגובה 8 מיליון אירו, ובסאות'המפטון כבר שוקלים ברצינות להפעיל אותה בקיץ. מבחינת באיירן מינכן, השוער הישראלי כבר לא נמצא בתוכניות לעתיד, ולכן במועדון הגרמני לא צפויים לעמוד בדרכו אם תגיע הצעה מתאימה.

פרץ התקשה לבסס את עצמו בבאיירן מאז הצטרפותו, ובמיוחד לאחר החתמתו של יונאס אורביג בשנה שעברה היה ברור יותר ויותר שהוא לא צפוי לקבל תפקיד משמעותי במועדון. כעת, נראה כי התקופה המוצלחת באנגליה עשויה לפתוח בפניו דף חדש בקריירה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */