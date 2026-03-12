"דניאל פרץ הציל את סאות'המפטון שוב ושוב"

סאות'המפטון פספסה הזדמנות להתקרב למקומות שמובילים לפלייאוף בצ'מפיונשיפ, לאחר שנפרדה ב-1:1 בלבד מווסט ברומיץ' מהתחתית. למרות ההופעה המאכזבת של הקבוצה, מי שבלט מעל כולם היה השוער הישראלי דניאל פרץ, שסיפק עוד משחק מרשים בין הקורות.

הקדושים נקלעו למשחק לא פשוט, כאשר היריבה הצליחה להגיע למספר מצבים מסוכנים, אך פרץ היה שם פעם אחר פעם עם שורת הצלות חשובות. בסופו של דבר סאות'המפטון הצליחה לחלץ נקודה עם שער בתוספת הזמן, והיא מדורגת כעת במקום ה-7 עם 54 נקודות, מרחק 3 נקודות בלבד מוורקסהאם שבמקום השישי שמוביל לפלייאוף.

בתקשורת האנגלית החמיאו לשוער הישראלי לאחר המשחק. "פרץ הציל את הקדושים, שוב ושוב ושוב", נכתב באחד האתרים, "הוא סיפק כמה הצלות נהדרות בזמן שסאות'המפטון כמעט לא הייתה במשחק". ביקורת חריפה הופנתה גם כלפי הקבוצה: "זו הייתה הופעה נוראית של סאות'המפטון. בלי אנרגיה, בלי מוטיבציה ובלי יכולת. מלבד הנקודה והיכולת של דניאל פרץ, אין הרבה מה לקחת מהמשחק הזה".

דניאל פרץ (IMAGO)

באתר "סיינטס מארצ'ינג" העניקו לדניאל פרץ ציון 7, הגבוה ביותר בסאות'המפטון במשחק, לצד כובשי השערים קייל לארין ולאו סיאנזה. באתר ציינו כי השוער הישראלי הפגין נוכחות מרשימה ברחבה, שלט היטב בכדורי הגובה והצליח להתמודד גם עם מספר ניסיונות מסוכנים של היריבה מחוץ לרחבה.

גם במדד הציונים של SofaScore זכה פרץ להערכה גבוהה עם ציון 7.7. מדובר בציון השלישי הגבוה ביותר שקיבל מאז שהצטרף לסאות'המפטון, אחרי המשחק ברבע גמר הגביע מול פולהאם והמפגש שהסתיים ב-1:1 מול צ'רלטון. במהלך המשחק רשם חמש הצלות ואף נבחר לאיש המשחק.

בכלי תקשורת נוספים באנגליה הדגישו את תרומתו הגדולה של השוער הישראלי. באתר "אקספרס אנד סטאר" כתבו כי פרץ היה מהשחקנים העמוסים ביותר על כר הדשא, כאשר שוב ושוב נדרש להתערב ולהדוף ניסיונות מסוכנים.

ציונים גבוהים. דניאל פרץ (רויטרס)

עוד צוין כי גם במהלך השער שספג סיפק השוער הצלה ראשונה מצוינת, אך לא הייתה לו אפשרות למנוע את הכדור החוזר שנכנס לרשת. "פרץ היה עסוק מאוד. הוא עצר בעיטה אחר בעיטה וביצע כמה הצלות מרשימות במיוחד", נכתב שם.

עתידו של פרץ

באנגליה מציינים כי השוער בן ה-25 ממשיך להרשים מאז שהגיע בהשאלה בתחילת השנה. עד כה הוא כבר רשם 11 הופעות במדי סאות'המפטון ושמר על רשת נקייה ב-5 משחקים, נתונים שמחזקים את ההערכה כלפיו במועדון.

על פי הדיווחים, בהסכם ההשאלה של פרץ כלולה גם אופציית רכישה בגובה 8 מיליון אירו, ובסאות'המפטון כבר שוקלים ברצינות להפעיל אותה בקיץ. מבחינת באיירן מינכן, השוער הישראלי כבר לא נמצא בתוכניות לעתיד, ולכן במועדון הגרמני לא צפויים לעמוד בדרכו אם תגיע הצעה מתאימה.

פרץ התקשה לבסס את עצמו בבאיירן מאז הצטרפותו, ובמיוחד לאחר החתמתו של יונאס אורביג בשנה שעברה היה ברור יותר ויותר שהוא לא צפוי לקבל תפקיד משמעותי במועדון. כעת, נראה כי התקופה המוצלחת באנגליה עשויה לפתוח בפניו דף חדש בקריירה.