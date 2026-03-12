פדרו נטו התנצל על התקרית עם מביא הכדורים

צ'לסי ספגה מכה קשה במשחק הראשון של שמינית גמר ליגת האלופות לאחר שהובסה 5:2 על ידי פאריס סן ז'רמן בפארק דה פראנס. מעבר לתוצאה הכואבת, האירוע שגנב את הכותרות התרחש בתוספת הזמן, כאשר פדרו נטו דחף נער כדורים במהלך עימות שהתרחש סמוך לקווים.

התקרית התרחשה בדקות הסיום של המשחק, כאשר שחקן הכנף בן ה-26 נצפה דוחף את נער הכדורים בשתי ידיו בניסיון להשיג את הכדור במהירות. הנער נפל לעבר כיסא סמוך, והאירוע הוביל לעימות המוני בין שחקני שתי הקבוצות על כר הדשא.

לאחר המשחק התנצל נטו על המקרה בראיון. "אני רוצה להתנצל בפני נער הכדורים. כבר דיברתי איתו", אמר הפורטוגלי. "היינו בפיגור וברגש של המשחק רציתי לקחת את הכדור מהר ודחפתי אותו קצת. אני לא כזה. זה קרה בלהט הרגע ואני רוצה להתנצל".

פדרו נטו (IMAGO)

נטו: "אמרתי סליחה בערך 35 פעמים"

נטו סיפר כי ניסה להסביר לנער הכדורים את מה שקרה ואף העניק לו את חולצתו בסיום המשחק. "הצרפתית שלי לא כל כך טובה, ו-ויטיניה הגיע ואמר לו שאני לא כזה. בסוף הוא צחק, נתתי לו את החולצה שלי ואמרתי סליחה בערך 35 פעמים. הוא הבין מה קרה והיה מרוצה מהמצב".

נכון לעכשיו לא ברור אם אופ"א תטיל על נטו עונש נוסף בעקבות התקרית. המאמן ליאם רוזניור התייחס גם הוא לאירוע ואמר: "ראיתי שהיה עימות עם נער הכדורים. אם היה משהו מצידנו שהיה לא נכון או לא במקום, אני מתנצל בשם המועדון. אני חושב שפדרו כבר עשה זאת בראיונות, אבל בכנות עדיין לא ראיתי את האירוע שוב".

התסכולים בצ'לסי נמשכו גם לאחר שריקת הסיום. השוער פיליפ יורגנסן, שפתח בהרכב במקום רוברט סאנצ'ס, ביקש לרדת ישירות לחדר ההלבשה, אך לבסוף סאנצ'ס שכנע אותו להישאר ולמחוא כפיים לאוהדים שהגיעו לליווי הקבוצה. רוזניור סיפר לאחר מכן כי השוער "הרים ידיים בחדר ההלבשה" לאחר טעות יקרה שאפשרה לפ.ס.ז' לעלות ליתרון בפעם השלישית במשחק.

שני שערים מאוחרים של חביצ'ה קבראצחליה חשפו שוב את הבעיות של צ'לסי בריכוז ובמשמעת, נקודה שרוזניור הדגיש. "15 או 20 הדקות האחרונות היו מטורפות בהרבה היבטים", אמר. "זה עליי. אני צריך להיות טוב יותר ברגעים כאלה. טעויות קורות, אבל צריך להישאר רגועים. לא עשינו זאת ונענשנו על ידי קבוצה מצוינת". צ'לסי תארח את הצרפתים בגומלין בשמינית הגמר ביום שלישי בסטמפורד ברידג', לאחר שתפגוש קודם לכן את ניוקאסל במסגרת הפרמייר ליג.