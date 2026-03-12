"אני לא יודע לבטא את שמו, אבל איזו מציאה"

למרות הסתייגות ראשונית, תיירי הנרי הודה בסופו של דבר ביכולת של ריאל מדריד במהלך התוכנית CBS Sports Golazo. "אני אוהד גדול של בארסה, אוהד ברצלונה. אבל צריך לתת הרבה קרדיט למדריד. אף אחד לא ראה את זה מגיע. ואף אחד לא ציפה שוואלוורדה יכבוש שלושער. כל מי שאומר שהוא ידע שוואלוורדה יכבוש שלושער משקר", פתח שחקן העבר של ארסנל וברצלונה.

הצרפתי הסביר מה לדעתו היה המפתח לתצוגת הכדורגל של ריאל מדריד: "אני רוצה לדבר על המאמץ הקבוצתי שהם עשו היום. כך מנצחים משחקים. כולם הגנו עבור כולם. ואלוורדה ראוי לתגמול שלו. כי הוא היה משרת נהדר של המועדון, ולכבוש שלושה שערים זה לא משהו שקורה לו בדרך כלל. לכן צריך לתת להם קרדיט".

מלבד המחמאות לוואלוורדה, הנרי ביקש להתמקד גם בשם נוסף: טיאגו פיטארץ'. אגדת הפרמייר ליג הדגיש את שחקן מחלקת הנוער והרעיף עליו מחמאה שתגרום לצעיר להיות גאה: "אני רוצה לדבר על… אני לא יודע איך מבטאים את השם שלו, פיטארץ'. כי הסתכלתי עליו מקרוב הלילה. איזה משחק! הוא היה בכל מקום".

פיטארץ' (IMAGO)

משקלה של החולצה של ריאל מדריד

"אני לא יודע מה יש על החולצה הזאת. אני לא יודע מה הם שמים על החולצה הזאת. באמת שאני לא יודע. ברור שאני צוחק, כי אני לא רוצה ללבוש את החולצה הזאת. אבל אולי אם אני כן אלבש אותה זה יעזור לשיער שלי לצמוח מחדש", התבדח הנרי לצחוקם של חבריו לפאנל.

אך הוא גם חיזק את דבריו: "אני יודע שזו חולצה שיש לה משקל. אבל אני לא יודע למה, כששחקנים לובשים אותה, הם נראים אחרת. זה שונה. וצריך להכיר בזה". לסיום שלח מסר של מחמאה לריאל מדריד: "במשחק הראשון לא ציפיתי לזה מריאל מדריד. אז למרות שזה קצת כואב לי לומר, כל הכבוד".