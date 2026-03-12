יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:53
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"אני לא יודע לבטא את שמו, אבל איזו מציאה"

הנרי שמשמש כפרשן שיבח את הקשר הצעיר של ריאל מדריד טיאגו פיטראץ' באולפן CBS: "איזה משחק הוא נתן, היה בכל מקום. אף אחד לא ציפה למה שריאל עשתה"

|
הנרי באולפן (CBS)
הנרי באולפן (CBS)

למרות הסתייגות ראשונית, תיירי הנרי הודה בסופו של דבר ביכולת של ריאל מדריד במהלך התוכנית CBS Sports Golazo. "אני אוהד גדול של בארסה, אוהד ברצלונה. אבל צריך לתת הרבה קרדיט למדריד. אף אחד לא ראה את זה מגיע. ואף אחד לא ציפה שוואלוורדה יכבוש שלושער. כל מי שאומר שהוא ידע שוואלוורדה יכבוש שלושער משקר", פתח שחקן העבר של ארסנל וברצלונה.

הצרפתי הסביר מה לדעתו היה המפתח לתצוגת הכדורגל של ריאל מדריד: "אני רוצה לדבר על המאמץ הקבוצתי שהם עשו היום. כך מנצחים משחקים. כולם הגנו עבור כולם. ואלוורדה ראוי לתגמול שלו. כי הוא היה משרת נהדר של המועדון, ולכבוש שלושה שערים זה לא משהו שקורה לו בדרך כלל. לכן צריך לתת להם קרדיט".

מלבד המחמאות לוואלוורדה, הנרי ביקש להתמקד גם בשם נוסף: טיאגו פיטארץ'. אגדת הפרמייר ליג הדגיש את שחקן מחלקת הנוער והרעיף עליו מחמאה שתגרום לצעיר להיות גאה: "אני רוצה לדבר על… אני לא יודע איך מבטאים את השם שלו, פיטארץ'. כי הסתכלתי עליו מקרוב הלילה. איזה משחק! הוא היה בכל מקום".

פיטארץפיטארץ' (IMAGO)

משקלה של החולצה של ריאל מדריד

"אני לא יודע מה יש על החולצה הזאת. אני לא יודע מה הם שמים על החולצה הזאת. באמת שאני לא יודע. ברור שאני צוחק, כי אני לא רוצה ללבוש את החולצה הזאת. אבל אולי אם אני כן אלבש אותה זה יעזור לשיער שלי לצמוח מחדש", התבדח הנרי לצחוקם של חבריו לפאנל.

אך הוא גם חיזק את דבריו: "אני יודע שזו חולצה שיש לה משקל. אבל אני לא יודע למה, כששחקנים לובשים אותה, הם נראים אחרת. זה שונה. וצריך להכיר בזה". לסיום שלח מסר של מחמאה לריאל מדריד: "במשחק הראשון לא ציפיתי לזה מריאל מדריד. אז למרות שזה קצת כואב לי לומר, כל הכבוד".

