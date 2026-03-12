קורטואה: "ואלוורדה אגדה", פפ: "הוא פנטסטי"

גם האופטימיים שבאוהדי ריאל מדריד לא ציפו לראות את מה שהם ראו אתמול (רביעי). הבלאנקוס אירחו את מנצ’סטר סיטי לעוד פרק ביריבות האדירה בשנים האחרונות, והשיגו מקדמה ענקית לגומלין בשמינית הגמר בליגת האלופות עם 0:3 אדיר. ההופעה הגיעה בעיקר בזכות איש אחד, פדריקו ואלוורדה, שרשם שלושער מופלא.

המחמאות החלו להגיע ואגדת ברצלונה וארסנל, תיירי הנרי, אמר: “אני באמת לא יודע מה לומר על ריאל מדריד כבר, אני לא מבין מה הם שמים על החולצה הזו, אולי אם אלבש אותה אצליח לגדל בחזרה את השיער שלי”. גם פפ גווארדיולה החמיא: “ואלוורדה שחקן פנטסטי, אני כבר לא יודע בכמה עמדות הוא יכול לשחק על המגרש”.

כל השחקנים החמיאו. ויניסיוס החל: “אחי פדריקו, מגיע לך, אתה הכי טוב. אנחנו אוהבים אותך כל כך”. ארבלואה הצטרף: “אני כבר עייף מלדבר עליו, הוא כל מה ששחקן ריאל מדריד צריך להיות”. טרנט אלכסנדר ארנולד הוסיף: “אין מילים על פדה, אפילו כשהייתי בליברפול הערצתי אותו”. נזכיר, בישול של ואלוורדה נתן לריאל זכייה באלופות בגמר נגד ליברפול ב-2022, אפשר אפילו לומר שטרנט לא חף מפשע בגול ההוא של ויניסיוס.

פדריקו ואלוורדה בטירוף (רויטרס)

“ואלוורדה אגדה של ריאל מדריד”

קורטואה אף לקח הכל צעד קדימה: “ואלוורדה הוא אגדה של ריאל מדריד, אין ספק בכלל”. אורליאן טשואמני אמר: “מופע אדיר של ואלוורדה, אין הרבה לומר. הוא שחקן ברמה הכי גבוהה שיש, יכול לשחק איפה שהוא רוצה”. אגב, אוהדים שהיו במשחק דיווחו שהשעון החכם שלהם התריע להם על רעש יתר, מה שמראה כנראה עד כמה הברנבאו היה גועש ורועש נגד סיטי.

גם קורטואה זכה למחמאות על משחק טוב, כולל בישול מדהים לוואלוורדה וגם הצלה ענקית, כשמנע מטיאגו פיטארץ’ הצעיר להיענש על טעות קשה. הבלגי אמר: “אני חושב שאני די טוב במשחק הרגל, אני לא טר שטגן, אבל אני די טוב. השוער של טוטנהאם? שלחתי לו הודעה, זה קשה מה שקרה לו, מנטלית, הדשא של אתלטיקו מקשה על כל הקבוצות”.