קוסטה הבהיר להפועל פ"ת: אשוב עד סוף השבוע

התפתחות חיובית עבור הפועל פתח תקווה בנושא חזרתו של החלוץ ההונגרי מארק קוסטה: האחרון שוחח עם אנשי המועדון ביממה האחרונה והבהיר כי ישוב לישראל עד סוף השבוע הקרוב.

עד כה, החלוץ שכבש שמונה שערי ליגה והפך לאחד השחקנים החשובים במערך של המלאבסים, עוד חיכה מעט להתייצבות המצב, אך אתמול (רביעי), במועדון כבר החלו לחפש לו טיסה במטרה לנחות בישראל עד יום שבת ולחבור לחבריו.

ההונגרי הוא הזר היחיד שטרם חזר לארץ, כאשר עם חזרתו, פתח תקווה תסמן וי על כך שכל ששת הזרים שלה יהיו נוכחים בישראל, לקראת חזרה אפשרית של משחקי הליגה בסוף השבוע הבא, לפחות על פי דבריו של שר הספורט מיקי זוהר.

עומר פרץ. כל הזרים יהיו לו לפתיחת העונה (רועי כפיר)

בינתיים, לאחר ביטול משחק האימון מול הפועל ראשון לציון, המלאבסים מצאו חלופה: הקבוצה של עומר פרץ תפגוש ביום שישי את האקסית של המאמן, בני יהודה, במשחק שייערך באצטדיון בשכונת התקווה.

אלטמן וכץ נפגשו עם 200 ילדים בזום

כחלק מהפעילות שהמועדון מקיים עם האוהדים בתקופת המלחמה, עלו שחקני הקבוצה עומר כץ ותומר אלטמן ביום שלישי לשיחת זום מיוחדת עם 200 ילדים אוהדי הקבוצה, בה ענו על שאלות שונות של הילדים במגוון נושאים.