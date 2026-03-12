יום חמישי, 12.03.2026 שעה 08:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קוסטה הבהיר להפועל פ"ת: אשוב עד סוף השבוע

במועדון החלו לחפש טיסה לחלוץ ההונגרי, כשעם חזרתו, המלאבסים ישלימו את החזרת כל הזרים. בשישי: משחק אימון מול בני יהודה. וגם: הזום של כץ ואלטמן

|
מארק קוסטה (אורן בן חקון)
מארק קוסטה (אורן בן חקון)

התפתחות חיובית עבור הפועל פתח תקווה בנושא חזרתו של החלוץ ההונגרי מארק קוסטה: האחרון שוחח עם אנשי המועדון ביממה האחרונה והבהיר כי ישוב לישראל עד סוף השבוע הקרוב.

עד כה, החלוץ שכבש שמונה שערי ליגה והפך לאחד השחקנים החשובים במערך של המלאבסים, עוד חיכה מעט להתייצבות המצב, אך אתמול (רביעי), במועדון כבר החלו לחפש לו טיסה במטרה לנחות בישראל עד יום שבת ולחבור לחבריו.

ההונגרי הוא הזר היחיד שטרם חזר לארץ, כאשר עם חזרתו, פתח תקווה תסמן וי על כך שכל ששת הזרים שלה יהיו נוכחים בישראל, לקראת חזרה אפשרית של משחקי הליגה בסוף השבוע הבא, לפחות על פי דבריו של שר הספורט מיקי זוהר.

עומר פרץ. כל הזרים יהיו לו לפתיחת העונה (רועי כפיר)עומר פרץ. כל הזרים יהיו לו לפתיחת העונה (רועי כפיר)

בינתיים, לאחר ביטול משחק האימון מול הפועל ראשון לציון, המלאבסים מצאו חלופה: הקבוצה של עומר פרץ תפגוש ביום שישי את האקסית של המאמן, בני יהודה, במשחק שייערך באצטדיון בשכונת התקווה.

אלטמן וכץ נפגשו עם 200 ילדים בזום

כחלק מהפעילות שהמועדון מקיים עם האוהדים בתקופת המלחמה, עלו שחקני הקבוצה עומר כץ ותומר אלטמן ביום שלישי לשיחת זום מיוחדת עם 200 ילדים אוהדי הקבוצה, בה ענו על שאלות שונות של הילדים במגוון נושאים.

