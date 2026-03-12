רכש נוסף לעונה הבאה: נועם מוצ'ה סיכם בבית"ר

חיזוק נוסף ומשמעותי לבית"ר ירושלים לקראת העונה הבאה. בהמשך לחשיפת ONE, הקשר הכישרוני, נועם מוצ'ה, סיכם את תנאיו בקבוצה מהבירה לשלוש עונות פלוס אופציה לעונה נוספת.

מוצ'ה בן ה-22 אשר נחשב לאחד הכישרונות העולים והמבטיחים בליגת העל מסיים את חוזהו באשדוד בתום העונה הנוכחית. למרות שהייתה התעניינות רבה ורצון מצד קבוצות נוספות לצרף אותו לשורותיהן, כולל הצעות כספיות מפתות וטובות, השחקן עצמו הביע רצון חד משמעי לחתום אך ורק בבית"ר ירושלים.

בבירה מספרים כי למעשה פעולה מהירה ונחושה של הבעלים ברק אברמוב יחד עם המנהל המקצועי אלמוג כהן היא זו שהביאה את מוצ'ה לקבוצה והבטיחה את שירותיו. כעת אברמוב יצטרך להגיע לסיכום מול בעלי הקבוצה הדרומית, ג'קי בן זקן, על גובה דמי ההשבחה שהירושלמים ישלמו עבור הקשר הצעיר.

ברק אברמוב וג'קי בן זקן (אור גפן)

בית”ר ממשיכה בקו הצעירים

כזכור וכפי שפרסמנו ב-ONE, בית"ר ירושלים הודיעה כבר בחודש שעבר על החתמתו לעונה הבאה של דניאל וורקו, שחקנה המצטיין של הפועל רמת גן מהליגה הלאומית. וורקו חתם גם הוא על חוזה ארוך טווח לשלוש עונות עם אופציה לעונה נוספת.

המהלכים הללו מעידים כי למעשה בית"ר ירושלים דואגת באופן מובהק לצרף למועדון שחקנים צעירים וכישרוניים עם פוטנציאל גדול להתפתח מבחינה מקצועית. המטרה של המועדון היא ליהנות מהשחקנים הללו בפן המקצועי על כר הדשא ולאחר מכן לאפשר למועדון למכור אותם לקבוצות אחרות ולעשות עליהם אקזיט כלכלי משתלם.