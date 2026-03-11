יום חמישי, 12.03.2026 שעה 00:08
כדורגל ישראלי

עופרי ארד נפצע באימון הראשון של המאמן החדש

חוסר מזל משווע. הבלם/קשר הישראלי ייעדר למשך חודש מהמגרשים אחרי שנקע את הקרסול במהלך אימון הבכורה של מירל ראדוי. וגם: דברי חבר ההנהלה עליו

|
עופרי ארד בסטיאווה בוקרשט (IMAGO)
עופרי ארד בסטיאווה בוקרשט (IMAGO)

חוסר מזל משווע לעופרי ארד, שמאז שחתם בסטיאווה בוקרשט עולה בכותרות לא פעם עקב הבעלים הצבעוני של המועדון, ג’יג’י בקאלי. הפעם, אחד מאנשי ההנהלה של המועדון, מיחאי סטויקה, הכריז כי הבלם/קשר הישראלי נפצע.

“ארד הגיע אלינו מעט מאוחר. ידענו שהוא צריך לעבור ניתוח קטן, אבל עדיין ניתוח. הוא עשה את כל הבדיקות האפשריות ונראה בכולן טוב מאוד, אבל הוא עדיין לא פיזי מספיק.

“אתמול (שלישי), במהלך האימון הראשון של המאמן החדש מירל ראדוי, הוא נקע את הקרסול בצורה רעה שתגרום לו להיות מושבת לעשרה ימים, ולא יוכל לשחק במשך ארבעה שבועות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */