נבחרת החירשים בכדורגל אולמות ברבע הגמר

נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות המשיכה לייצג את המדינה, והלילה (רביעי) הבטיחה את מקומה ברבע גמר אליפות אירופה הנערכת בקרואטיה, לאחר ניצחון שני ברציפות בטורניר. אחרי הניצחון המרשים על נבחרת סרביה במשחק הפתיחה, גברה הלילה ישראל גם על נבחרת הונגריה בתוצאה 3:5 במשחק צמוד, קשוח ומלא מאבק.

בניגוד למשחק הראשון שבו הנבחרת שלטה בצורה ברורה, הפעם נדרשו השחקנים להפגין אופי, נחישות ויכולת להתמודד עם משחק מורכב יותר. למרות יום פחות חד מבחינה מקצועית, ידעו שחקני ישראל להתעלות ברגעים החשובים ולהכריע את ההתמודדות בדרך לניצחון חשוב נוסף בטורניר. נועם אלפרין כיכב עם שלושה שערים, טמיר קחרמונוב הצטרף עם שער אחד ואביאל אברה הוסיף שער אחד משלו.

הניצחון על הונגריה מבטיח לנבחרת ישראל את העלייה לשלב רבע הגמר של האליפות, כשהמשחק האחרון בשלב הבתים ייערך מול נבחרת איטליה, ויקבע האם ישראל תעלה לרבע הגמר מהמקום הראשון או מהמקום השני בבית.

נבחרת ישראל לחירשים בכדורגל אולמות (באדיבות שירן פרץ)

מאמן נבחרת ישראל חירשים בכדורגל אולמות, יאיר אלמקייס, אמר: "ידענו שזה הולך להיות משחק קשה מאוד. הונגריה היא נבחרת עקשנית ומאורגנת, והיום לא היינו במיטבנו מבחינת היכולת. למרות זאת, אני גאה מאוד בשחקנים שהראו אופי, נחישות ורצון גדול לנצח.

אחת התכונות החשובות של נבחרת טובה היא לדעת לקחת את הנקודות גם ביום פחות טוב – והיום השחקנים הוכיחו בדיוק את זה. הבטחנו את העלייה לרבע הגמר, וזה הישג חשוב, אבל אנחנו כבר עם הפנים קדימה למשחק האחרון בשלב הבתים מול איטליה, שבו נרצה להמשיך ביכולת טובה ולהילחם על המקום הראשון בבית".