אקסים של מכבי והפועל: הכירו את טורק טלקום

עם אורוש טריפונוביץ' וקייל אלכסנדר ועם מאמן שעברו היה מועמד לאדומים מתל אביב: זה הזמן להכיר את היריבה של הפועל ירושלים ברבע גמר היורוקאפ

|
אורוש טריפונוביץ' וקייל אלכסנדר במאבק (IMAGO)
אורוש טריפונוביץ' וקייל אלכסנדר במאבק (IMAGO)

הפועל ירושלים תפגוש את טורק טלקום אנקרה במסגרת רבע הגמר של היורוקאפ כאשר הקבוצה הטורקית מביאה עימה אקסים של ליגת העל ומאמן שבעבר היה מועמד להפועל תל אביב. הקבוצה הטורקית סיימה את העונה הסדירה של היורוקאפ במקום הרביעי של בית ב' עם מאזן ל 12 ניצחונות אל מול שישה הפסדים וכעת השתיים יפגשו למשחק אחד על כל הקופה.

המנצחת ממשיכה לסדרת חצי הגמר המפסידה הולכת הביתה מוקדם מהצפוי ובטח שמוקדם מהרצוי.  אלופת היורוקאפ ממשיכה ליורוליג כך שהמטרה ברורה והדרך לסדרה מבחינתה של הפועל ירושלים עוברת דרך קבוצה בה משחק אורוש טריפונוביץ' שכזכור פתח את העונה במכבי תל אביב, קייל אלכסנדר אקס הפועל תל אביב, כריס בנקסטון ואקס מכבי רמת גן מייקל דבו.

מאמן שהיה מועמד להפועל ת”א

מעבר לאלופת היורוקאפ גם סגנית אלופת היורוקאפ כזכור יכולה לקבל רישיון חד שנתי ליורוליג אך אלא אם כן יהיה שינוי סגנית אלופת היורוקאפ תלויה דווקא בהפועל תל אביב היה וקבוצתו של דימיטריס איטודיס תעשה פלייאוף העונה שכן פלייאוף עבור אלופת היורוקאפ שווה עונה נוספת ביורוליג על חשבון סגנית אלופת היורוקאפ. 

ארדם גארדם ג'אן (איציק בלניצקי)

ירושלים הייתה לקבוצה הכי טובה במהלך העונה הסדירה של היורוקאפ ולא בכדי היא נחשבת לאחת הפייבוריטיות ללכת עד הסוף העונה באירופה. יריבתה הביסה את מנרסה הספרדית שהגיעה מהבית הירושלמי. התקפית הקבוצה הטורקית של ארדם ג'אן דורגה במקום העשירי בתום העונה הסדירה בעוד שירושלים דורגה שניה במפעל עם פער של פחות מנקודה מהראשונה, קלוז' נאפוקה.

אך בכל הנוגע לשילוב של הגנה התקפה קבוצתו של אלון החזיקה בהפרש הסלים הכי טוב במפעל שהיה שווה לה יתרון ביתיות לכל אורך הדרך בבית שהפך ניטרלי עד לסיומה של העונה.

