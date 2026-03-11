יום רביעי, 11.03.2026 שעה 21:33
טורק טלקום תפגוש את י-ם ברבע גמר היורוקאפ

הטורקים גברו 81:98 על מנרסה וישחקו נגד יונתן אלון וחניכיו בפורמט של משחק אחד, שישוחק בסרביה, על הכרטיס לחצי הגמר. התאריכים והמשך ההצטלבויות

|
שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל ירושלים (חגי מיכאלי)

הפועל ירושלים כבר תקופה ארוכה לא שיחקה בגלל המלחמה בין ישראל לאיראן וחיזבאללה, אבל בכל מקרה גם לא היו אמורים להיות לה משחקים באירופה כי היא כבר הבטיחה את המקום שלה ישירות ברבע גמר היורוקאפ. החבורה של יונתן אלון סיימה כזכור במקום הראשון בבית, מה שמדלג עבורה על הפלייאוף.

אז בזמן שהקבוצה מהבירה חיכתה לדעת מי היריבה שלה, היא גילתה זאת היום (רביעי). טורק טלקום שסיימה במקום הרביעי בבית ב’ פגשה את מנרסה שסיימה במקום החמישי בבית א’, והטורקים רשמו 81:98 כדי לנצח ולהבטיח דייט עם הפועל ירושלים.

משחקי רבע הגמר ישוחקו ב-17 במרץ וב-18 במרץ במשחק אחד בלבד על כרטיס לחצי הגמר. בחצי הגמר כבר הפורמט יעבור לסדרה של הטובה משלושה משחקים, כאשר יש לציין שהפועל ירושלים בעקבות כך שסיימה עם המאזן הטוב בליגה בשלב הבתים, תזכה לביתיות עד לגמר, כולל.

יונתן אלון (ראובן שוורץ)יונתן אלון (ראובן שוורץ)

הדרך לגמר

רק שהביתיות פעם נוספת נלקחה לקבוצות הישראליות בעקבות הזירה החדשה עם איראן ולחזיבאללה, וכבר יצאה הודעה רשמית שהמשחקים עד סוף העונה לא יהיו בישראל. אגב, בכל מקרה כנראה שרבע הגמר מול טורק טלקום לא היה מתקיים בישראל כך או כך.

אם נמשיך ללכת קדימה, במידה שהפועל ירושלים תעפיל לחצי הגמר, היא תפגוש את המנצחת בסדרה המקבילה ברבע הגמר בין בורג לבין חמניץ/לובליאנה. האפשריות בגמר? בשאקשהיר, בשיקטאש, בודוצ’נוסט/קלוז’ ו-ונציה/טרנטו.

