יום רביעי, 11.03.2026 שעה 21:35
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

קולשוב קיבל פנייה מהפועל ת"א, דולינסקי נשקל

האדומים רוצים חיזוק ישראל ופנו לאקס הקבוצה, כאשר נשקלת גם אפשרות להביא את המושאל לקריית אתא שלאחרונה זומן לנבחרת. וגם: אופציית יובל לוין

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

הפועל תל אביב לא שיחקה כדורסל מזה הרבה מאוד זמן וביום שישי היא תחזור לעשות זאת נגד ברצלונה ביורוליג, אבל גם בזירה המקומית כאשר היא תחזור יש מטרות גדולות ובמועדון רוצים להביא חיזוק מקומי. בינתיים, יש מספר אפשרויות שעלו על הפרק.

האדומים חוששים מהפציעה של תומר גינת ורוצים להביא חיזוק, כאשר בינתיים נעשתה פנייה לאיגור קולשוב, שכבר לבש את המדים של הקבוצה. בנוסף לקולשוב, ל-ONE נודע לראשונה שנבדקת גם אופציה של הבאתו של איליי דולינסקי, שכזכור מושאל מהפועל לקריית אתא ולאחרונה קיבל זימון בכורה לסגל נבחרת ישראל.

אגב, ל-ONE נודע שהאדומים סימנו שם מעניין שמגיע מהמכללות, יובל לוין. האדומים היו שמחים להביאו גם כעת, אבל לפי החוקים אין אופציה לעשות זאת, כאשר זו גם סיבה מדוע מכבי תל אביב לא הביאה את איתן בורג בתקופה האחרונה. הם מחפשים פירצה לראות האם אכן ניתן להביא מהקולג’ כעת בכל זאת.

כל רכש שיגיע כעת להפועל תל אביב לא יוכל יהיה לשחק ביורוליג בעקבות כך ששם החלון להחתמת שחקנים נסגר, אז אם יגיע שחקן זה יהיה רק לליגה. נזכיר שהמצב קרה הפוך עם ליוואי רנדולף וקסלר אדוארדס, שיוכלו לשחק רק ביורוליג, אבל לא בליגה.

