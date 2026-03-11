אינדיאן וולס: נוסקובה עצרה את אלכס אאלה

המסע המרשים של אלכס אאלה בטורניר אינדיאן וולס היוקרתי הגיע הלילה לסיומו. הטניסאית הפיליפינית בת ה-20, שהפכה לאחת ההפתעות הנעימות של התחרות בקליפורניה, נכנעה בשלב שמינית הגמר ללינדה נוסקובה הצ'כית, המדורגת 14 בטורניר, בשתי מערכות חלקות. למרות סיום דרכה בתחרות, אאלה עוזבת את המדבר של קליפורניה עם לא מעט סיבות לגאווה והישגים משמעותיים להמשך העונה.

המשחק עצמו היה במעמד צד אחד. נוסקובה בת ה-21 שלטה בהתמודדות ללא עוררין וסגרה עניין תוך 55 דקות בלבד עם 2:6 ו-0:6 מוחץ. הצ'כית תקפה את ההגשות של אאלה מהרגע הראשון, שברה כבר במשחקון הפתיחה ועלתה ליתרון 0:2. מפיגור 4:2 במערכה הראשונה, נוסקובה העבירה הילוך, לחצה על הדוושה וזכתה בשמונה משחקונים ברציפות עד לניצחון. היא סיפקה תצוגת הגשות מרשימה שכללה שבעה אסים, הצילה את נקודת השבירה היחידה שעמדה מולה וניצלה חמש משמונה אפשרויות שבירה. "הרגשתי מוכנה היטב מההתחלה ועד הסוף", אמרה נוסקובה בסיום. "השתמשתי הרבה בהגשות שלי, הפעלתי כמה שיותר לחץ וניסיתי לשמור על השליטה בראלים".

אלכס אילה משיבה לשאלות העיתונאים. (אימאגו)

למרות ההפסד החד צדדי והאכזבה המובנת, אאלה שדורגה 31 בטורניר, רושמת הישג נהדר. דרכה לשלב 16 האחרונות כללה ניצחון בשלוש מערכות על דיאנה יסטרמסקה בסיבוב השני, וניצחון טכני מרשים בסיבוב השלישי על המדורגת רביעית בעולם, קוקו גוף האמריקאית, שפרשה עקב פציעה בידה כאשר הפיליפינית הובילה בבטחה 2:6 ו-0:2. ההישג באינדיאן וולס יעניק לאאלה 110 נקודות דירוג ופרס כספי של 105,720 דולר, שיעלה את סך ההכנסות שלה בקריירה ל-1,761,397 דולר ויכניס אותה לרשימת 400 המרוויחות הגדולות בכל הזמנים בטניס הנשים. בעדכון הדירוג הקרוב, היא צפויה לשבור שיא קריירה ולזנק מהמקום ה-32 למקום ה-28 בעולם, כניסתה הראשונה אי פעם לטופ 30.

"התחושות הראשוניות אחרי המשחק הן גלולה שקשה לבלוע, אבל אני בשמינית הגמר של אינדיאן וולס ואני שמחה על כך", שיתפה אאלה בכנות לאחר ההדחה. "אני חושבת שמחר אהיה קצת יותר שמחה מעכשיו. זה עדיין משהו שאני מאוד גאה בו. הצלחתי להביא רמה מסוימת ולחפור עמוק בכל הנסיבות. זה ניסיון לימודי עבורי, ואני מאמינה שבעתיד תהיה לכך השפעה חיובית על ההתקדמות שלי כשחקנית".

כעת, הפנים של אאלה נשואות לטורניר מיאמי היוקרתי, שם רשמה בשנת 2025 את הפריצה הגדולה שלה. כשהייתה מדורגת מחוץ למאייה הראשונה, היא הגיעה עד לחצי הגמר תוך שהיא גוברת על אלופות גרנד סלאם כמו איגה שביונטק, מדיסון קיז וילנה אוסטפנקו, והפכה לפיליפינית הראשונה אי פעם שנכנסת לטופ 100. "מיאמי בשנה שעברה הייתה תקופה יפה עבורי וזה היה תחילתו של הכל", נזכרה אאלה. "גדלתי מאז, צברתי ביטחון והערכה עצמית. לא משנה אם אזכה במיאמי או אודח בסיבוב הראשון, אני יודעת שאני שייכת לכאן ושאני כאן כדי להישאר".

בצד המנצח, נוסקובה הבטיחה את מקומה ברבע גמר ראשון העונה בסבב ואף הפכה לצ'כית השנייה הכי צעירה אי פעם שמגיעה לשלושה רבעי גמר בטורנירי מאסטרס 1000, כשרק מרקטה וונדרואושובה עשתה זאת בגיל צעיר יותר. היא גם אחת משלוש צ'כיות שהגיעו לשמינית הגמר בטורניר הנוכחי, יחד עם קרולינה מוחובה וקטרינה סיניאקובה. בשלב הבא תתמודד נוסקובה מול טליה גיבסון האוסטרלית, שעלתה מהמוקדמות והפתיעה את ג'סמין פאוליני. המפגש בין השתיים יהיה הראשון אי פעם ביניהן בסבב, כאשר שתיהן השחקניות היחידות בטורניר שרשמו עד כה יותר מ-100 ווינרים.