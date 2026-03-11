מרסלו: חוץ מריאל, אני כבר לא מתעניין בכדורגל

ביום כזה גדול של ליגת אלופות מבחינת ריאל מדריד, אחד האגדות הכי גדולות שלה, שזכה עמה בתחרות היוקרתית ארבע פעמים, כולל שלוש ברצף ומי שהוא בין המגנים הטובים ביותר בכל הזמנים, מרסלו, סיפק ראיון ל’אס’ הספרדי, בו דיבר בין היתר על מצבו של המועדון.

על התשוקה לבלאנקוס: “כל פעם שריאל משחקת אני נהיה לחוץ. ברור שאני לא יכול להתערב במה שקורה על המגרש, אבל אני נהיה מאוד מתוח כי אני מרגיש חלק, זה משהו שאי אפשר לעזוב”.

לעומת זאת, הוא סיפר על חוסר העניין של כשלא מדובר בבלאנקוס: “אני לא ממש רואה כדורגל עכשיו. אני אוהב לראות סרטים, תאטרון, לפעמים אופנה. למה שאמשיך לראות כדורגל? פשוט כבר לא מתחשק לי. אני רואה עם הילדים שלי ריאל וזהו”.

עוד פרטים על החיים בריאל מדריד: “כשהגעתי בגיל 18 למועדון, ישר הרגשתי את הרוח וה-DNA, שתואמים לברנבאו, צריך להיות שם כדי להרגיש. אני מעולם לא הרגשתי לחוץ, הכדורגל בשבילי תמיד יישאר הנאה, הייתי בר מזל, הייתה לי הזכות לשחק במועדון הטוב בעולם”.