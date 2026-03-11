יום רביעי, 11.03.2026 שעה 20:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

מרסלו: חוץ מריאל, אני כבר לא מתעניין בכדורגל

המגן הפתיע בראיון ל'אס': "למה שאמשיך לצפות? פשוט כבר לא מתחשק לי". התשוקה לבלאנקוס: ("כל פעם שהם משחקים אני נהיה לחוץ"). וגם: הרוח של הלבנים

|
מרסלו (רויטרס)
מרסלו (רויטרס)

ביום כזה גדול של ליגת אלופות מבחינת ריאל מדריד, אחד האגדות הכי גדולות שלה, שזכה עמה בתחרות היוקרתית ארבע פעמים, כולל שלוש ברצף ומי שהוא בין המגנים הטובים ביותר בכל הזמנים, מרסלו, סיפק ראיון ל’אס’ הספרדי, בו דיבר בין היתר על מצבו של המועדון.

על התשוקה לבלאנקוס: “כל פעם שריאל משחקת אני נהיה לחוץ. ברור שאני לא יכול להתערב במה שקורה על המגרש, אבל אני נהיה מאוד מתוח כי אני מרגיש חלק, זה משהו שאי אפשר לעזוב”.

לעומת זאת, הוא סיפר על חוסר העניין של כשלא מדובר בבלאנקוס: “אני לא ממש רואה כדורגל עכשיו. אני אוהב לראות סרטים, תאטרון, לפעמים אופנה. למה שאמשיך לראות כדורגל? פשוט כבר לא מתחשק לי. אני רואה עם הילדים שלי ריאל וזהו”.

סטריאנו מקפיץ בגאונות מדויקת מעל השוער

עוד פרטים על החיים בריאל מדריד: “כשהגעתי בגיל 18 למועדון, ישר הרגשתי את הרוח וה-DNA, שתואמים לברנבאו, צריך להיות שם כדי להרגיש. אני מעולם לא הרגשתי לחוץ, הכדורגל בשבילי תמיד יישאר הנאה, הייתי בר מזל, הייתה לי הזכות לשחק במועדון הטוב בעולם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */