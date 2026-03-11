דיון "קללת יום ההולדת של אחות של ניימאר" שב

הכוכב הברזילאי ניימאר שוב נמצא במרכז הדיון בכדורגל הברזילאי, לאחר שנעדר מהמשחק של סנטוס מול מיראסול. ניימאר, שחזר לאחרונה למועדון בו גדל והפך לכוכב, היה אמור לקחת חלק במשחק שעורר עניין מיוחד גם מצד מאמן נבחרת ברזיל, קרלו אנצ'לוטי, שעל פי דיווחים הגיע במיוחד כדי לצפות בו מקרוב.

אלא שזמן קצר לפני שריקת הפתיחה הודיעה סנטוס כי החלוץ לא ייכלל בסגל בעקבות מתיחה בשריר. ההיעדרות הזו הציתה מחדש את אחת הבדיחות המפורסמות ביותר בעולם הכדורגל בשנים האחרונות.

“קללת יום ההולדת של האחות”

במשך שנים אוהדים מצביעים על צירוף מקרים יוצא דופן: ניימאר נוטה להחמיץ משחקים שמתקיימים סביב יום הולדתה של אחותו, רפאלה סנטוס, ב-11 במרץ. מה שהחל כסטטיסטיקה מוזרה הפך עם הזמן למם קבוע ברשתות החברתיות.

ניימאר (IMAGO)

בכל עונה אוהדים עוקבים אחר התאריכים, כדי לראות האם הכוכב הברזילאי ישחק, או שוב יחמיץ משחק בדיוק בתקופה הזו. גם הפעם, העובדה שניימאר לא שותף במשחק חידשה את הדיון ברשת והובילה רבים להזכיר את “הקללה” שמלווה אותו כבר שנים.

דפוס שנמשך יותר מעשור

מאחורי הבדיחה מסתתר גם נתון מסקרן במיוחד: מאז 2015 ניימאר החמיץ משחק של קבוצתו בכל עונה בתקופה הסמוכה ליום הולדתה של אחותו, למעט פעם אחת בלבד. העונה היחידה שבה כן שיחק הייתה בשנת 2022, כאשר עלה למגרש במדי פריז סן ז'רמן מול בורדו.

ניימאר (IMAGO)

הרצף נשבר באופן טכני גם בשנת 2020, אך רק משום שעונת הכדורגל נעצרה בעקבות מגפת קורונה, ולכן לא התקיימו משחקים באותה תקופה. הנתונים שמופצים שוב ושוב ברשתות החברתיות מציגים את הרצף המוזר שנוצר לאורך השנים:

2015: החמיץ משחק מול ראיו ואייקאנו – השעיה

2016: החמיץ משחק מול אייבר – השעיה

2017: החמיץ משחק מול דפורטיבו לה קורוניה – פציעה קלה

2018: פציעה ארוכה, סיים את העונה מוקדם

2019: פציעה ארוכה, סיים את העונה מוקדם

2020: עצירת הליגות בעקבות מגפת הקורונה

2021: פציעה ארוכה, החמיץ 11 משחקים

2022: שיחק עם פריז סן ז'רמן מול בורדו

2023: פציעה ארוכה, סיים את העונה מוקדם

2024: פציעה ארוכה, סיים את העונה מוקדם

2025: לפי דיווחים סירב לשחק כמחאה

2026: נעדר מהמשחק מול מיראסול בגלל מתיחה בשריר