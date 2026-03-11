הזאר: אני לא אופתע אם ויניסיוס יפרוש בגיל 30

שחקן ריאל מדריד לשעבר, אדן הזאר, יצא להגנת חברו לשעבר לקבוצה ויניסיוס וטען כי החלוץ הברזילאי מתמודד עם יותר מדי רעש מחוץ למגרש. בריאיון שהעניק לרשת הבלגית ‘RTBF’, הזאר התייחס לאווירה סביב שחקן הכנף של הבלאנקוס וטען כי השיח הציבורי עבר לעסוק בעיקר במה שקורה סביבו ולא ביכולת שלו על כר הדשא.

“הוא פשוט מישהו שאוהב כדורגל ורק רוצה ליהנות”, אמר הזאר. הבלגי, ששיתף חדר הלבשה עם ויניסיוס בתקופתו במדריד, הוסיף כי לדעתו הברזילאי נאלץ להתמודד עם יותר מדי הסחות דעת עוד לפני כל משחק.

“מדברים יותר על מה שהוא עושה או סובל”

לדברי הזאר, תשומת הלב שמופנית כלפי ויניסיוס הפכה מוגזמת, כאשר לא פעם הדיון מתמקד בפרובוקציות, חגיגות או אירועים מחוץ למשחק, במקום בתרומה שלו על המגרש. “היום מדברים יותר על מה שהוא עושה או סובל מאשר על מה שהוא תורם”, הסביר.

הקשר לשעבר אף הזהיר כי הלחץ המתמשך והמאבק המתמשך בגזענות כלפי השחקן עלולים לגבות ממנו מחיר בעתיד. “הוא יודע שלא באמת קורה משהו מבחינת סנקציות. זה בטח מעמסה”, אמר. “לא הייתי מופתע אם בגיל 30 הוא יגיד שהוא עוזב, שהוא פורש מכדורגל כי בכל מקרה שום דבר לא משתנה”.

ההשוואה לרונאלדיניו

כדי להמחיש את דבריו, הזאר הזכיר את אגדת הכדורגל הברזילאית רונאלדיניו, שהיה ידוע גם הוא באישיות שמחה ובחגיגות מלאות סטייל. “גם הוא רקד, ואני לא זוכר שהיו כל כך הרבה סיפורים סביב זה”, אמר.

רונאלדיניו (IMAGO)

באמצעות ההשוואה הזו, הזאר ביקש להדגיש כי לכדורגל תמיד היו שחקנים כריזמטיים ואקספרסיביים שנהנו מהמשחק, אך ההתנהגות שלהם לא הפכה למוקד של מחלוקת מתמדת.