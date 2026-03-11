יום רביעי, 11.03.2026 שעה 20:20
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4334-4227בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3740-3427אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3529-2327חטאפה9
3537-3027אתלטיק בילבאו10
3432-3227אוססונה11
3241-3027ולנסיה12
3133-2727ראיו וייקאנו13
3142-3527סביליה14
3143-2827ג'ירונה15
2737-2527אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1844-1727אוביידו20

הזאר: אני לא אופתע אם ויניסיוס יפרוש בגיל 30

חברו לחדר ההלבשה של הברזילאי בריאל יצא להגנתו: "אוהב כדורגל ורוצה ליהנות, מדברים יותר על מה שהוא עושה מאשר תורם". וגם: ההשוואה לרונאלדיניו

|
ויניסיוס ואדן הזאר (IMAGO)
ויניסיוס ואדן הזאר (IMAGO)

שחקן ריאל מדריד לשעבר, אדן הזאר, יצא להגנת חברו לשעבר לקבוצה ויניסיוס וטען כי החלוץ הברזילאי מתמודד עם יותר מדי רעש מחוץ למגרש. בריאיון שהעניק לרשת הבלגית ‘RTBF’, הזאר התייחס לאווירה סביב שחקן הכנף של הבלאנקוס וטען כי השיח הציבורי עבר לעסוק בעיקר במה שקורה סביבו ולא ביכולת שלו על כר הדשא.

“הוא פשוט מישהו שאוהב כדורגל ורק רוצה ליהנות”, אמר הזאר. הבלגי, ששיתף חדר הלבשה עם ויניסיוס בתקופתו במדריד, הוסיף כי לדעתו הברזילאי נאלץ להתמודד עם יותר מדי הסחות דעת עוד לפני כל משחק.

“מדברים יותר על מה שהוא עושה או סובל”

לדברי הזאר, תשומת הלב שמופנית כלפי ויניסיוס הפכה מוגזמת, כאשר לא פעם הדיון מתמקד בפרובוקציות, חגיגות או אירועים מחוץ למשחק, במקום בתרומה שלו על המגרש. “היום מדברים יותר על מה שהוא עושה או סובל מאשר על מה שהוא תורם”, הסביר.

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

הקשר לשעבר אף הזהיר כי הלחץ המתמשך והמאבק המתמשך בגזענות כלפי השחקן עלולים לגבות ממנו מחיר בעתיד. “הוא יודע שלא באמת קורה משהו מבחינת סנקציות. זה בטח מעמסה”, אמר. “לא הייתי מופתע אם בגיל 30 הוא יגיד שהוא עוזב, שהוא פורש מכדורגל כי בכל מקרה שום דבר לא משתנה”.

ההשוואה לרונאלדיניו

כדי להמחיש את דבריו, הזאר הזכיר את אגדת הכדורגל הברזילאית רונאלדיניו, שהיה ידוע גם הוא באישיות שמחה ובחגיגות מלאות סטייל. “גם הוא רקד, ואני לא זוכר שהיו כל כך הרבה סיפורים סביב זה”, אמר.

רונאלדיניו (IMAGO)רונאלדיניו (IMAGO)

באמצעות ההשוואה הזו, הזאר ביקש להדגיש כי לכדורגל תמיד היו שחקנים כריזמטיים ואקספרסיביים שנהנו מהמשחק, אך ההתנהגות שלהם לא הפכה למוקד של מחלוקת מתמדת.

