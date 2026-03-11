"תחושה טובה, היה כיף לראות. שאפו לשחקניות"

אמנם בישראל לא משחקים בגלל המלחמה עם איראן, אבל זירות בינלאומיות ממשיכות כרגיל והיום (רביעי) נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל המשיכה במומנטום החיובי אחרי שגברה 71:94 על נבחרת בוסניה במסגרת מוקדמות היורובאסקט.

החבורה של שירה העליון שמרה בכך על המאזן המושלם שלה בבית עם ניצחון רביעי בארבעת המחזורים ששוחקו, והיא במקום הראשון ולמעשה הבטיחה את ההעפלה לשלב המוקדמות השני במטרה להגיע לאליפות אירופה. דהן כיכבה עם 20 נקודות, מיירס הוסיפה 19.

שירה העליון אמרה בסיום: “אני חושבת שהתחושות הן מאוד טובות, אני חושבת שבחצי השני עשינו סטפ אפ ותוכנית המשחק הייתה באמת להתרכז בגארדיות שלהן ולהוריד אותן בסקור, הצלחנו לעשות את זה. הגנתית היה שיפור גדול מאוד מהמשחק הראשון מול בוסניה, והיה כיף לראות את ההתמודדות, שמחה שידענו לסגור את הסיפור בחצי השני, שאפו לשחקניות”.