סאות'המפטון מעוניינת להשאיר את דניאל פרץ

המעבר של דניאל פרץ מהמבורג לסאות’המפטון גרם למצב שבו כל הצדדים הרוויחו, כשהקבוצה מצליחה להשיג תוצאות טובות, והשוער מראה יכולת נהדרת בין הקורות ועוזר לה לטפס במעלה הטבלה, כשהערב (רביעי, 21:45), תהיה לקבוצה הזדמנות נוספת לעשות צעד נוסף לעבר הפרמייר ליג, כשתפגוש את ווסט ברומיץ’.

ב’קיקר’ הגרמני מדווחים שהשהות של פרץ עשויה להתארך במועדון האנגלי, שמרוצה מאוד מהיכולת שלו ורוצה לשמור עליו גם לעונות הבאות. עבור באיירן מינכן אליה הוא שייך, זו עסקה שיכולה להתרחש שכן הוא לא נמצא בתוכניות של המועדון, שעוסק בימים אלה בחיפוש אחר שוער נוסף לאור השמועות על הפרישה המתקרבת של מנואל נוייר.

התכנון של האלופה הגרמנית הוא להביא שוער מנוסה נוסף, שיצטרף ליונאס אורביג שיקבל את המושכות באופן קבוע בין הקורות, וסוון אולרייך שימשיך לשמש כשוער השלישי במועדון. נכון לרגע זה, מצבת השוערים של הבווארים כוללת שישה כולל פרץ: כשבנוסף לשמות שהוזכרו יש גם את לאון קלנאץ הצעיר ואלכסנדר נובל שמושאל לשטוטגרט וגם הוא, כמו פרץ לא בתכניות של המועדון.

מנואל נוייר. יפרוש בסיום העונה? (IMAGO)

היכולת מסחררת, הקבוצה בעלייה מטאורית

מאז שהשוער הישראלי נכנס אל בין הקורות של הסיינטס, הוא פתח ב-11 משחקים מתוך 12 אפשריים ורשם רק הפסד אחד, כשברוב ההתמודדויות הוא מספק יכולת גבוהה. השיא הגיע במשחק הגביע האחרון, כשהצטיין מול פולהאם מהפרמייר ליג וסייע לקבוצתו להדיח אותה בדרך למפגש ברבע הגמר מול ארסנל.