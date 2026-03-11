יום רביעי, 11.03.2026 שעה 18:33
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6624-9225באיירן מינכן1
5526-5325בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3549-4825איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2842-3025אוניון ברלין11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2545-2925ורדר ברמן13
2443-3425פ.צ. קלן14
2441-2925מיינץ15
2440-2325סט. פאולי16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

סאות'המפטון מעוניינת להשאיר את דניאל פרץ

בגרמניה מדווחים: השוער מרשים את הקדושים, שרוצים לשמור אותו גם בעונה הבאה. מבחינת באיירן מינכן, הוא ואלכסנדר נובל לא בתכניות, כשיגיע שוער חדש

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

המעבר של דניאל פרץ מהמבורג לסאות’המפטון גרם למצב שבו כל הצדדים הרוויחו, כשהקבוצה מצליחה להשיג תוצאות טובות, והשוער מראה יכולת נהדרת בין הקורות ועוזר לה לטפס במעלה הטבלה, כשהערב (רביעי, 21:45), תהיה לקבוצה הזדמנות נוספת לעשות צעד נוסף לעבר הפרמייר ליג, כשתפגוש את ווסט ברומיץ’.

ב’קיקר’ הגרמני מדווחים שהשהות של פרץ עשויה להתארך במועדון האנגלי, שמרוצה מאוד מהיכולת שלו ורוצה לשמור עליו גם לעונות הבאות. עבור באיירן מינכן אליה הוא שייך, זו עסקה שיכולה להתרחש שכן הוא לא נמצא בתוכניות של המועדון, שעוסק בימים אלה בחיפוש אחר שוער נוסף לאור השמועות על הפרישה המתקרבת של מנואל נוייר.

התכנון של האלופה הגרמנית הוא להביא שוער מנוסה נוסף, שיצטרף ליונאס אורביג שיקבל את המושכות באופן קבוע בין הקורות, וסוון אולרייך שימשיך לשמש כשוער השלישי במועדון. נכון לרגע זה, מצבת השוערים של הבווארים כוללת שישה כולל פרץ: כשבנוסף לשמות שהוזכרו יש גם את לאון קלנאץ הצעיר ואלכסנדר נובל שמושאל לשטוטגרט וגם הוא, כמו פרץ לא בתכניות של המועדון.

מנואל נוייר. יפרוש בסיום העונה? (IMAGO)מנואל נוייר. יפרוש בסיום העונה? (IMAGO)

היכולת מסחררת, הקבוצה בעלייה מטאורית

מאז שהשוער הישראלי נכנס אל בין הקורות של הסיינטס, הוא פתח ב-11 משחקים מתוך 12 אפשריים ורשם רק הפסד אחד, כשברוב ההתמודדויות הוא מספק יכולת גבוהה. השיא הגיע במשחק הגביע האחרון, כשהצטיין מול פולהאם מהפרמייר ליג וסייע לקבוצתו להדיח אותה בדרך למפגש ברבע הגמר מול ארסנל.

