ונולי: סולומון הופך את המשחק שלנו ללא צפוי

זה לא חדש שהעונה של פיורנטינה יודעת קשיים שהמועדון לא חווה במשך שנים רבות, כשחלון ההעברות של ינואר למעשה הביא שחקנים, ובראשם מנור סולומון, שעזרו לקבוצה לצאת מהמקומות המובילים לירידת ליגה ולהתקדם מעט במעלה הטבלה, כולל מעבר לשלב שמינית גמר הקונפרנס ליג, על אף יכולת לא משכנעת.

לקראת המפגש מחר (חמישי, 22:00) בין הוויולה לראקוב הפולנית במסגרת האירופית, מאמן הקבוצה פאולו ונולי התייחס לשחקנים שהצטרפו בחלון החורף למועדון, כולל הנציג הישראלי שכאמור עדיין פצוע ויחמיץ את צמד המשחקים, כשגם החמיא לו: “סולומון הופך את המשחק שלנו ללא צפוי, ניהלנו את הכשירות שלו טוב, אבל הייתה תקלה בדרך”.

כזכור, מנור הגיע לסגולים בהשאלה בחלון ההעברות האחרון מטוטנהאם אחרי חצי עונה בה מיעט לשחק במדי ויאריאל והשתלב בצורה נהדרת עם שני שערים מול נאפולי וטורינו. לקבוצתו הנוכחית יש אפשרות לרכוש אותו אם תישאר בליגה, ומבחינת האוהדים - ההחלטה כבר התקבלה.

פאולו ונולי (IMAGO)

סקר שערך האתר ‘Violanews’ עסק בשאלה האם צריך להפעיל את האופציה על הישראלי ולהשאיר אותו בסגל הקבוצה. בהצבעה שכללה יותר מ-11 אלף אוהדים, התקבל קונצנזוס אדיר סביבו כש-91 אחוזים מהם החליטו שהמועדון צריך לעשות פעולה שתשאיר אותו במדים הסגולים גם בעונות הבאות.